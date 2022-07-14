猴痘是否構成公衛緊急事件 WHO將召集專家討論

世界衛生組織（WHO）14日表示，21日將再度召集猴痘專家委員會，以決定這波疫情是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）今天表示，21日將再度召集猴痘 專家委員會，以決定這波疫情是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」。今天印度 與沙烏地阿拉伯都傳出猴痘確診首例。

法新社報導，根據12日公布的世衛 最新統計，全球已有63國共通報約9200起猴痘病例。世衛猴痘緊急委員會將召開第二次會議。

世衛6月23日曾召集緊急專家委員會，以決定猴痘是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），也就是世衛能發布的最高層級警戒。

但多數專家建議世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），當時的情況尚未符合門檻，如今第2場會議將隨著病例數持續增加而登場。

世衛在聲明中表示：「緊急委員會將針對這起事件是否構成PHEIC，向世衛秘書長提供看法。」

另外，印度政府官員說，印度今天通報第一起猴痘確診案例，患者是一名有中東旅行史的35歲男子。

路透社報導，印度南部克勒拉省（Kerala）衛生首長喬治（Veena Geroge）今晚告訴記者，患者12日從阿拉伯聯合大公國入境克勒拉省，目前情況穩定，已在醫院隔離。

沙烏地新聞社（SPA）今天引述沙烏地阿拉伯衛生部聲明報導，首都利雅德（Riyadh）發現第一宗猴痘案例，患者是從海外入境。

猴痘在中西非國家早已是地方性流行病，但5月初以來在中西非以外的國家病例激增。