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泰國將推「化學閹割」法案 犯罪者能自願接受換減刑

聯合新聞網／ 綜合報導

泰國議會近期批准一項法案，未來性犯罪者將可能進行「化學閹割」以換取減刑。

據「路透社」（Reuters）報導，泰國下議院於今年三月時提出推行「化學閹割」法案，該法案於7月11日經145名參議員批准。接下來經過眾議院投票及王室簽署同意後即可生效。

泰國獄政廳資料顯示，2013年至2020年間，獲釋的16,413名性犯罪者中，有4,848人再犯。該法案提出，有再犯風險的性犯罪者，經由兩名醫師核准後，便可接受藥物注射，降低睪固酮以換取較短刑期。接受化學閹割後，必須配戴電子監控腳鐐，並且獄方將持續監控十年。目前實施化學閹割的國家有波蘭、韓國、俄羅斯和愛沙尼亞，以及美國部份州別。

泰國司法部長崇沙（Somsak Thepsuthin）表示，希望這項法案能盡快通過，「不希望再看到女性發生憾事」。不過男女進步運動基金會主任雅德（Jaded Chouwilai）則對此抱持反對意見。他認為化學閹割對於解決性犯罪並無幫助，罪犯應該在服刑期間自發的改變心態、改過自新。他表示，使用處決或話徐閹割等懲罰方式，反而強化罪犯無法改變的想法。

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