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對抗能源危機 日宣布今冬重啟9座核電廠

編譯莊蕙嘉／綜合報導
日本首相岸田文雄宣布，將於今年冬季重啟最多九座核電機組。（路透）
日本首相岸田文雄宣布，將於今年冬季重啟最多九座核電機組。（路透）

日本首相岸田文雄14日宣布，將於今年冬季重啟最多九座核電機組，可供應全國一成電力需求，以因應國際燃料價格飆漲及供應短缺。這是福島核災引發日本國內反核潮以來，首度大規模重啟核電反應爐，顯示能源危機的急迫性。

此外，岸田也表示，為確保用電尖峰時期可供應無虞，將額外確保十座火力發電機組運轉，意味比起氣候變遷的減碳承諾，日本政府不得不優先考慮企業民生的能源需求。岸田強調，日本政府會利用既有的火力與水力發電廠，因應當前的電力供需。

2011年福島核災後，日本核電機組一度全部停機，如今33座機組已有十座陸續重啟，另有七座經政府批准可重啟，但因地方壓力及設備升級問題尚未恢復運轉。

日本上月出現破紀錄單月均溫，用電量也隨之大增，政府上月底連續四天發出供電窘迫警報。岸田14日呼籲民眾節約瓦斯，表示目前都會區天然氣雖供應無虞，但必須為突發狀況作好準備。

俄國總統普亭上月底簽署命令，將成立新公司接管「薩哈林二號」天然氣田開發事業。薩哈林二號位於鄂霍次克海庫頁島海域，由薩哈克能源公司負責營運，出資者包括俄羅斯天然氣工業股份公司、殼牌、日本三井集團及三菱集團等公司合資，殼牌今年2月底因抗議俄國侵略烏克蘭而退出。普亭的行動對日本而言，最壞的狀況是俄方新公司恐將吞併日方投資，非但血本無歸，更打擊日本的能源取得管道。

俄國入侵烏克蘭引發西方國家禁運俄國石油，俄國以減供天然氣等方式反制，導致國際能源市場供需失調價格大漲。一些國家重新考慮核能，南韓政府5日在國務會議中擬定新能源政策方向，在2030年前將核能發電占比提升至30%以上，並將化石燃料進口依賴度從去年的81.8%，降至70%以下。

歐洲議會6日表決通過，支持歐盟將核能列為綠能，以擴大相關投資。原已決定淘汰核電的德國，因俄國降低「北溪一號」天然氣供應，「北溪二號」計畫暫停，引發最後三座核電機組是否應延後除役的爭辯。

美國也因電力需求激增，加上要兼顧潔淨能源和減碳目標，讓一些原本反核的政界人士轉而支持，開始討論延長現有核電機組使用年限及建造新核電廠。美國核電仍占全美發電量的20%。

日本 俄國 天然氣

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