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熱浪襲歐洲 氣溫飆破攝氏45度 村民驚愕如見末日場景

中央社雷里亞13日綜合外電報導
熱浪侵襲歐洲部分地區，葡萄牙各地、西班牙西部發生逾20起火災。圖為14日葡萄牙中南部城鎮帕爾梅拉發生野火。(美聯社)
熱浪侵襲歐洲部分地區，葡萄牙各地、西班牙西部發生逾20起火災。圖為14日葡萄牙中南部城鎮帕爾梅拉發生野火。(美聯社)

熱浪侵襲歐洲部分地區，氣溫甚至飆破攝氏45度。葡萄牙各地、西班牙西部發生逾20起火災，數以千計的消防人員奮力打火。葡萄牙中部村民形容當地如見「末日場景」。

法新社報導，法國西南部12日開始的一場野火，到昨天已經燒掉波爾多（Bordeaux）以南的1000公頃松林，迫使150人撤離家園。

當地官員指出，歐洲最高的沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat）附近發生另一起大火，約700公頃的松林付之一炬。

法國吉倫特省（Gironde）省長布奇歐（Fabienne Buccio）告訴記者，乾燥植被引發的大火蔓延長達5公里。沙丘附近約有6000名露營者徹夜疏散離開當地。

皮拉沙丘旁邊的露營場地負責人阿杜安（Corinne Hardoin）說：「我從1988年就在這裡工作，這種事聞所未聞。」

更內陸的吉約村（Guillos）周邊另有500人撤離，火勢已威脅到他們住家。

當地官員多羅（Mylene Doreau）告訴法新社：「可以看到火苗在30公尺高的樹頂上，並朝著村落的方向竄燒。」

約有600名消防人員在滅火飛機的支援下奮力打火。

路透報導，葡萄牙中部雷里亞地區（Leiria）的聖地牙哥德瓜達（Santiago de Guarda），濃煙形成的黑雲在這座小村落天際線翻騰著。

42歲民眾佛朗西斯科（Albertina Francisco）協助姐妹撤離時噙著淚水說：「很艱難。沒有人幫忙，消防員和滅火飛機現在才趕到…國家必須投入更多來幫助我們。」

有些村民帶著寵物撤離，也有人協助消防隊員救火。

雷里亞地區目前已有逾3000公頃土地遭遇祝融，當局封鎖主要高速公路和部分道路，且強風給消防員的工作帶來更大挑戰。連接首都里斯本到北部波多港（Porto）的葡萄牙最重要高速公路，也因為另一場發生在更北邊的大火而被封鎖。

單單在雷里亞地區，就有近900名消防員正為3場大火而奮戰。整個葡萄牙內陸地區為這些大火一共出動了2841名消防員和860部車輛。

伊比利半島大部分地區的本週氣溫飆破攝氏40度，西班牙今天發布氣溫將會超過45度的警報。

與此同時，遭遇野火威脅的葡萄牙中部村落，當地人用末日場景形容危急情況。

西班牙國家氣象局（AEMET）指出，部分地區「令人窒息」，尤其在受到熱浪影響最為嚴重的南部安達魯西亞（Andalusia）、西南部埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）和西北部加利西亞（Galicia）。

葡萄牙今天最高溫出現在中部城鎮洛桑（Lousa），來到攝氏46.3度，只比2003年的最高溫紀錄低1度；西班牙今天最高溫則出現在阿爾蒙特市（Almonte），高達攝氏45.6度。

熱浪侵襲歐洲部分地區，葡萄牙各地、西班牙西部發生逾20起火災。圖為14日葡萄牙中...
熱浪侵襲歐洲部分地區，葡萄牙各地、西班牙西部發生逾20起火災。圖為14日葡萄牙中南部城鎮帕爾梅拉發生野火。(美聯社)
熱浪侵襲歐洲部分地區，葡萄牙各地、西班牙西部發生逾20起火災。圖為14日葡萄牙中...
熱浪侵襲歐洲部分地區，葡萄牙各地、西班牙西部發生逾20起火災。圖為14日葡萄牙中南部城鎮帕爾梅拉發生野火。(美聯社)

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