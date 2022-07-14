我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重返伊核協議 拜登、以色列不同調

義大利陷政治危機 總理將於今晚請辭

波蘭出土近1.6萬公斤骨灰 估8000人遭納粹屠殺

中央社波蘭賈烏多沃13日綜合外電報導
波蘭國家紀念研究所宣布，境內前納粹集中營附近發現一座埋有約1萬5800公斤人類骨灰的萬人塚，相當於至少8000人遇害。（Getty Images）
波蘭國家紀念研究所宣布，境內前納粹集中營附近發現一座埋有約1萬5800公斤人類骨灰的萬人塚，相當於至少8000人遇害。（Getty Images）

波蘭國家紀念研究所（Institute of National Remembrance）今天宣布，境內前納粹集中營附近發現一座埋有約1萬5800公斤人類骨灰的萬人塚，相當於至少8000人遇害。

負責調查納粹占領波蘭以及共產主義時期罪行的波蘭國家紀念研究所表示，這些骨灰在華沙（Warsaw）北部的索爾達集中營（Soldau concentration camp）附近出土。

根據先前估計，索爾達集中營被殺囚犯人數可能有3萬人，但目前仍未確定真正死亡人數。

研究所調查員楊科斯基（Tomasz Jankowski）指出，發現的人類骨灰重約1萬5800公斤，這意味當地至少有8000人死亡。

楊科斯基說，被埋在這座萬人塚中的受害者「可能在1939年左右被殺，其中多數都是波蘭菁英。」

1944年，納粹當局下令猶太囚犯挖掘並焚燒屍體，以消除戰爭罪行相關證據。

波美拉尼亞醫科大學（Pomeranian Medical University）遺傳學專家奧索夫斯基（Andrzej Ossowski）告訴法新社，骨灰樣本已送往實驗室分析。

他說：「我們可以進行DNA分析，讓我們更深入了解受害者身分。」

納粹 猶太 DNA

上一則

法國慶閱兵邀東歐9國士兵開場 象徵盟友團結

下一則

熱浪襲歐洲 氣溫飆破攝氏45度 村民驚愕如見末日場景

延伸閱讀

憂成俄下個目標 波蘭、立陶宛總統視察「北約阿基里斯腱」

憂成俄下個目標 波蘭、立陶宛總統視察「北約阿基里斯腱」
「雷神」童星照曝光 網嘆長大5官都崩壞

「雷神」童星照曝光 網嘆長大5官都崩壞
瑞塔歐拉透視深V秀美鑽 與未婚夫「索爾」首映合體放閃

瑞塔歐拉透視深V秀美鑽 與未婚夫「索爾」首映合體放閃
13年前試鏡嫩樣曝光「雷神」清純樣萌翻粉絲

13年前試鏡嫩樣曝光「雷神」清純樣萌翻粉絲

熱門新聞

推特流出安倍晉三中槍畫面。（取材自推特）

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

2022-07-08 07:49
安倍晉三與妻子昭惠1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

2022-07-08 07:35
病人麻醉中昏迷不醒，男子竟趁機一逞獸慾。（取材自臉書、Twitter）

剖腹進行中 麻醉師掏出下體性侵產婦 同事錄影曝光惡行

2022-07-13 01:28
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

2022-07-08 00:02
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。(取材自推特)

安倍中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

2022-07-08 01:09

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
姓氏「太亞洲」曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏「太亞洲」曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

南加爾灣狼醫 性侵七名女患者 恐有更多人受害

南加爾灣狼醫 性侵七名女患者 恐有更多人受害