義大利陷政治危機 總理將於今晚請辭

義大利總理德拉吉。(美聯社)

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義大利 聯合政府裡的「五星運動」（5-Star Movement）黨拒絕參加國會的社福法案信任投票 ，引發政治危機，總理德拉吉（Mario Draghi）宣布今天稍晚將請辭下台。

路透報導，根據總理辦公室釋出的聲明，德拉吉告訴內閣：「我會在今晚遞辭呈給共和國總統。…支持這個政府的全國團結聯盟已不復存在。」

德拉吉曾任歐洲中央銀行（ECB）總裁，自2021年2月起擔任義大利總理。

此次信任投票是德拉吉聯合政府內部的緊張焦點，這些組成聯合政府的各政黨將在2023年初舉行的大選中相互對抗。

五星運動黨決定抵制今天的信任投票，讓義大利政壇陷入不確定性，也可能危及獲得數以十億計歐元歐盟資金、對抗旱象、減少仰賴俄羅斯天然氣等方面的努力。

德拉吉曾說，他不願領導一個沒有五星運動參與的政府。在2018年上次大選中，五星運動成為最大政黨，不過此後面臨黨員退黨問題，民眾支持度也降低。

影片來源：YouTube Bloomberg

12:30 PM

義大利總理德拉吉的聯合政府今天面臨垮台風險，因為組成政黨之一「五星運動」沒有支持國會對社福法案進行的信任投票，如今化解危機之道將由總統決定。

義大利聯合政府的其他政黨事先警告，五星運動（5-Star Movement）若抵制參議院 今天的投票，他們就要退出內閣讓政府倒台。

路透報導，此次信任投票是德拉吉聯合政府內部的緊張焦點，這些組成聯合政府的各政黨將在2023年初舉行的大選中相互對抗。

曾擔任歐洲中央銀行總裁的德拉吉曾說，他不願領導一個沒有五星運動參與的政府，讓此事的風險增加。在2018年上次大選中，五星運動成為最大政黨，不過此後面臨黨員退黨問題，民眾支持度也降低。

義大利政府消息人士透露，在信任投票過後，德拉吉直接面見總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）。馬達雷拉是義大利政局最高仲裁者，他必須決定如何化解危機。

今天的信任投票以172票對39票過關，這個結果可用來使國會加速通過高達數十億歐元的援助案，其中包括允許羅馬市興建一座大型垃圾焚化廠的經費。