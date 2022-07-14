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英保守黨魁選舉 前財相旗開得勝、黨員卻青睞「她」

編譯周辰陽／即時報導
英國保守黨的下院議員13日進行新任黨魁與次任首相選舉的第一輪投票，由前財政大臣蘇納克（左）勝出，受基層青睞的國際貿易副大臣摩丹特（右）緊追其後。(Getty Images、路透)
英國保守黨的下院議員13日進行新任黨魁與次任首相選舉的第一輪投票，由前財政大臣蘇納克（左）勝出，受基層青睞的國際貿易副大臣摩丹特（右）緊追其後。(Getty Images、路透)

英國保守黨的下院議員13日進行新任黨魁與次任首相選舉的第一輪投票，由前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）勝出，國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）緊追其後，但黨員民調顯示摩丹特最受基層的青睞，最新賭盤更顯示她勝出的隱含概率（Implied probability）已經飆到6成。

根據後座議員黨團「1922委員會」公布的第一輪結果，蘇納克獲得88票，摩丹特則得到67票，外交大臣特拉斯則以50票排第三，曾任負責平等事務副大臣的巴登諾克（Kemi Badenoch）獲得40票排第四，資深後座議員圖根哈特（Tom Tugendhat）與檢察總長布雷弗曼（Suella Braverman）分別以37票與32票低空掠過被淘汰的門檻。

現任財相查哈威（Nadhim Zahawi）與前外相杭特（Jeremy Hunt）分別取得25票與18票，未能通過規定的30票關卡，因此均遭淘汰。查哈威向未披露自己接下來的支持對象，杭特則表明他會支持蘇納克。

第二輪投票將於英國時間14日下午舉行，且未設最低得票門檻，排行最後的候選人將被淘汰。下院議員將繼續舉行一系列的投票，直到選出最後兩人交付黨員表決。

儘管蘇納克在下院議員之間的支持度暫居第一，YouGov在第一輪投票前公布的保守黨員快速民調（Snap poll）卻顯示，摩丹特取代婉拒出馬的國防大臣華勒斯，成為基層黨員最想看到的新任黨魁人選。

YouGov釋出數字指出，摩丹特以27%的支持率排第一，巴登諾克以15%排第二，蘇納克與特拉斯各以13%並列第三。在最後一關「黨員投票」的所有一對一對戰組合中，摩丹特能夠輕取全部的對手。蘇納克則只有迎戰布雷弗曼處於實質拉鋸，並會敗給摩丹特、特拉斯、巴登諾克及圖根哈特。

根據衛報提供的Oddschecker賭盤追蹤表，摩丹特、蘇納克與特拉斯的最新賠率分為0.7/1、3.3/1與4/1，成為新保守黨魁的隱含概率則分別是60%、23%與20%。

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