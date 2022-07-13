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高溫肆虐 熱浪來襲飆破104度 西歐林地野火頻傳

中央社／ 法國波爾多13日綜合外電報導
西歐遭到數週以來的第二波熱浪襲擊，增長大片林地的野火火勢。歐新社
西歐遭到數週以來的第二波熱浪襲擊，增長大片林地的野火火勢。歐新社

西歐遭到數週以來的第二波熱浪襲擊，法國與英國今天面臨高溫肆虐，熱浪同時也增長了大片林地的野火火勢。

法新社報導，自10日以來，伊比利半島（IberianPeninsula）大片地區籠罩在熱浪之下，西班牙及葡萄牙出現超過華氏104度高溫，消防員不斷與野火搏鬥。

另一方面，當地消防隊表示，在法國南部自昨天下午以來的一場野火，燒毀了波爾多南邊800公頃的松樹林，當地有150名居民被迫撤離家園。

此外，當局表示，在歐洲最高的沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat）附近，另一起野火吞噬了約180公頃的老松樹林。

消防局安諾特爾（David Annotel）中校告訴當地媒體，作為預防措施，已連夜撤離沙丘周圍約6000名露營者。一位官員告訴法新社，為了切斷火源，消防隊員在沙地上徹夜工作。他表示，火勢已經得到控制。

對此，法國總理柏納（Elisabeth Borne）也呼籲政府官員做好準備，以因應預計會持續高達10天的熱浪。

總理辦公室在聲明中強調：「高溫會非常快速影響人體健康，尤其是特別虛弱的人。」

科學家指出，受氣候變遷影響，熱浪變得日益頻繁。隨著全球氣溫不斷升高，預料會讓熱浪變劇烈。

熱浪 高溫 氣候變遷

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