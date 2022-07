梵蒂岡創舉 教宗任命3名女性進入主教部遴選主教

天主教教宗方濟各(Pope Francis)今天任命3名女性擔任梵蒂岡負責審查主教提名的辦公室成員。美聯社

天主教教宗方濟各 (Pope Francis)今天任命3名女性擔任梵蒂岡負責審查主教提名 的辦公室成員,這是女性在天主教教會治理中擁有發言權又一項創舉。

教廷「主教部」(Dicastery for Bishops)負責監督天主教教會在世界各地管理教區的5300位主教中大多數人的工作。主教部成員包括樞機主教、主教,如今還有女性,他們定期集會,評估梵蒂岡駐各地大使提出的新主教名單。大使在與地方教會成員協商後,通常會為每個職缺提名3位候選人。

最後決定權仍在教宗手裡,他也可以繞過大使提出的候選人,親自提名然後由主教部審核。不過,將女性納入諮詢過程意義重大,這是對各方呼籲打破羅馬教廷全男性神職人員體系、讓女性在教會決策中有更大發言權所作的回應。

美聯社報導,梵蒂岡城國(Vatican City State)秘書長拉法厄爾.彼得里尼修女(Sister Raffaella Petrini)是3位新成員之一。梵蒂岡城國負責管理梵蒂岡博物館和梵蒂岡版圖內的其他行政部門。

另兩位是天主教母佑會(Daughters of Mary the Helper)前任總會長溫幗儀修女(Sister Yvonne Reungoat),以及天主教婦女組織世界聯盟(World Union of Female Catholic Organizations)主席莉婭(Maria Lia Zervino,非修女)。

由於基督的「宗徒」(apostles,即新教的「使徒」)都是男性,天主教將司鐸職位(priesthood,一般稱神父)保留給男性。儘管婦女承擔教會大部分工作,開辦學校、醫院且將信仰代代相傳,她們常抱怨自己在教會屬於二等地位。