影／巴基斯坦記者採訪受干擾 怒搧嬉鬧圍觀者巴掌

巴基斯坦一名電視台女記者在進行街頭現場報導時,疑遭圍觀的青少年嬉鬧干擾而打了對方一巴掌。影片在社群網站 流傳,引起辯論。

根據推特 上這則11日發布的短片,女記者在進行報導時,一名圍觀的青少年突然舉起貌似空瓶的物體在攝影 機前揮舞,女記者受到干擾暴怒,立即打了這名青少年一巴掌。

這名情緒失控的女記者當時是在報導巴基斯坦宰牲節(Eid al-Adha)的情況。影片截至今天下午已有46萬次瀏覽量。

影片中的主角、女記者哈許米(Maira Hashmi)在推特說明,被搧巴掌的青少年當時一直在騷擾現場一個家庭,她好言勸說多次無效,最後決定不再給他機會。

由於各地文化不同,社群網站在這個事件的反應兩極,有人認為被打的青少年咎由自取,也有人認為暴力不是解決問題的辦法。

巴基斯坦之前也曾發生類似事件。2017年2月網站傳出一則影片,一名男童從新聞攝影機前直接走過,之後又折返窺看擋住鏡頭,結果被憤怒的男記者用力打了一巴掌。

Violence is not the answer. Kid is a minor and an adult has no right to slap him. https://t.co/FZ9FeYfwZa