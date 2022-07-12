影／巴基斯坦記者採訪受干擾 怒搧嬉鬧圍觀者巴掌

巴基斯坦女記者哈許米(中)在進行街頭現場報導時，搧了旁邊的青少年一巴掌。(擷自推特)

巴基斯坦一名電視台女記者在進行街頭現場報導時，疑遭圍觀的青少年嬉鬧干擾而打了對方一巴掌。影片在社群網站 流傳，引起辯論。

根據推特 上這則11日發布的短片，女記者在進行報導時，一名圍觀的青少年突然舉起貌似空瓶的物體在攝影 機前揮舞，女記者受到干擾暴怒，立即打了這名青少年一巴掌。

這名情緒失控的女記者當時是在報導巴基斯坦宰牲節（Eid al-Adha）的情況。影片截至今天下午已有46萬次瀏覽量。

影片中的主角、女記者哈許米（Maira Hashmi）在推特說明，被搧巴掌的青少年當時一直在騷擾現場一個家庭，她好言勸說多次無效，最後決定不再給他機會。

由於各地文化不同，社群網站在這個事件的反應兩極，有人認為被打的青少年咎由自取，也有人認為暴力不是解決問題的辦法。

巴基斯坦之前也曾發生類似事件。2017年2月網站傳出一則影片，一名男童從新聞攝影機前直接走過，之後又折返窺看擋住鏡頭，結果被憤怒的男記者用力打了一巴掌。