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印度10歲男童河中洗澡遇鱷襲亡 人鱷共存掀討論

中央社新德里12日專電
1名10歲男童因在印度中部河流洗澡，遭遇鱷魚襲擊死亡。示意圖。(Photo by Avinash Uppuluri on Unsplash)
1名10歲男童因在印度中部河流洗澡，遭遇鱷魚襲擊死亡。示意圖。(Photo by Avinash Uppuluri on Unsplash)

印度媒體報導，1名10歲男童因在印度中部河流洗澡，遭遇鱷魚襲擊死亡，再度掀起人與野生動物如何共存的討論。

印度News24電視台今天報導，事件發生在昨天上午，男童在馬德雅省（Madhya Pradesh）紹浦爾縣（Sheopur）昌巴爾河（Chambal River）洗澡，突被一隻鱷魚拖進河中央。

影片來源：YouTube Republic World

附近村民見狀立即合立以木棍、繩子及漁網抓住這隻鱷魚並拉到岸上，同時通報當地警察局及救難單位處理。

由於有人聲稱目睹鱷魚吞下男童，因此村民有意剖開鱷魚的肚子，希望能及時將男童救出。但警方不排除男童只是貪玩游到深水處，未必是被鱷魚吃掉，因此也立即派員到河中搜尋。

經勸說後，男童家長只能同意警方及救難處理小組的請求，將鱷魚放回河裏。村民今天在岸邊發現了男童的屍體。

馬德雅省近年來積極進行動物保護，成功贏得「老虎之省」以及「鱷魚之省」美稱，原已因獵殺而瀕臨絕種的孟加拉虎，如今已增至超過500隻，1980年代全印度只剩不到100隻的鱷魚，在昌巴爾河也已增至1200多隻。

但是人虎衝突因老虎數量增多而頻傳，鱷魚的情況也差不多，村民需到河邊放牧或取水，一旦鱷魚吃人、民眾就要殺掉鱷魚報復，掀起人鱷如何共存的討論。

5月中旬，一名13歲女童在昌巴爾河放羊時，遭鱷魚攻擊並拖進河裏。她的父親試圖護女，也被鱷魚咬傷，送醫救治；鱷魚專家表示，鱷魚一到孵育期就會變得更具攻擊性，提醒河邊的民眾留意。

印度 警察

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