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英國保守黨8人競逐黨魁大位 首輪投票13日登場

中央社倫敦12日專電
英國保守黨新黨魁選舉開跑，圖為候選人圖根哈特(中)發表演說。(美聯社)
英國保守黨新黨魁選舉開跑，圖為候選人圖根哈特(中)發表演說。(美聯社)

英國保守黨今天完成新黨魁候選人提名程序，共有8人出線，包括外交大臣特拉斯和國會外交委員會主席圖根哈特。第一輪投票明天登場。

負責黨魁選舉事宜的保守黨國會下議院黨團「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）傍晚宣布，共有8位候選人競逐黨魁大位，包括前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、特拉斯（Liz Truss）、圖根哈特（Tom Tugendhat）、國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）、前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）、剛上任不久的財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）、前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）、總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman）。

原本表態有意參選的運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）和前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）等，今天稍早陸續宣布棄選。

保守黨今天中午至傍晚6時受理黨魁候選人提名。有意角逐黨魁大位者需獲至少20名同黨國會議員支持才能參選。

第一輪投票預計明天下午登場。保守黨議員隨後將進行一輪又一輪的投票，每一輪得票數最少的候選人將被淘汰，直到最後只剩下兩位候選人，再交由全體黨員投票選出黨魁。保守黨目前預估，最後兩位候選人將在21日以前出線。

值得注意的是，最被看好的幾位候選人，包括特拉斯、圖根哈特，都曾發表立場鮮明的「挺台」言論；摩丹特則曾主持台英經貿對話年度會議，對台灣相關事務不陌生。

英國保守黨新黨魁選舉開跑，圖為候選人蘇納克(中)。(美聯社)
英國保守黨新黨魁選舉開跑，圖為候選人蘇納克(中)。(美聯社)

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