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英首相辦公室阻擋工黨不信任表決案 稱浪費時間

中央社倫敦12日專電
圖為英相強生昨日離開辦公室前往參加活動。(美聯社)
圖為英相強生昨日離開辦公室前往參加活動。(美聯社)

英國在野工黨今天對看守首相強生領導的政府提出不信任動議，但遭強生擋下。工黨稱強生此舉是破壞慣例，首相辦公室則稱工黨提出的不信任案是浪費國會寶貴議事時間。

強生（Boris Johnson）7日宣布辭去執政的保守黨黨魁一職，並將在黨內選出新黨魁、也就是新首相後，正式卸下首相職務。新首相預計9月初上任。

工黨今天稍早對強生政府提出不信任表決，要求他即刻卸下首相職務。根據以往慣例，若不信任動議是由在野黨黨魁提出，執政黨會同意在國會議事期間撥出時段舉行辯論和表決，所有議員不分黨派都能投票。表決採相對多數制，也就是只要贏一票就算贏。

外界原預期不信任表決明天可順利舉行，但首相辦公室下午表示，工黨必須先修正不信任案文字，才可能最快在隔天交付辯論表決。

首相辦公室指出，工黨本來可以直接對「政府」提出不信任案，卻選擇操弄政治，同時對「政府」和「首相」提出不信任表決。由於強生已辭去黨魁，保守黨新黨魁選舉程序已啟動，對「首相」本人提出不信任動議顯然是浪費國會寶貴時間。

工黨則稱首相辦公室的決定顯示這個欲振乏力、破敗的強生政府有多驚恐；保守黨再次改變規則，只為了保護他們狡猾、閃躲的夥伴。

工黨強調，保守黨此舉「史無前例」；所有保守黨黨魁候選人都應反對政府明目張膽濫權、只為保護已信譽掃地的首相。

不過，上午傳出工黨將提出不信任動議時，不少分析即指出工黨勝算不大，甚至志不在得勝，而是主要著眼於政治宣傳操作。

工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）稍後說，他要看看近期曾批判強生的保守黨議員，會不會為了一黨之私投票支持強生繼續擔任看守首相、有沒有把選民和國家利益擺第一。他說，讓強生繼續占據首相職位長達數週至9月，這對國家而言是「難以忍受」的事。

在5月地方選舉蠶食鯨吞保守黨大倫敦地區部分傳統票倉的在野自由民主黨（Liberal Democrats）表示，強生的行徑猶如前美國總統川普（Donald Trump）。

黨魁戴維（Ed Davey）指出，強生對個人和自己的政治遺產比較有興趣，而不是公衛醫療和生活成本高漲危機。

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