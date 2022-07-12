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不丹小姐出櫃女同志 要為LGBTQ發聲

中央社不丹首都定布12日綜合外電報導
不丹首位環球小姐參選佳麗扎西卻登。(取自扎西卻登臉書)
不丹首位環球小姐參選佳麗扎西卻登。(取自扎西卻登臉書)

扎西卻登（Tashi Choden）不只是不丹首位環球小姐（Miss Universe）參選佳麗，她更是這個喜馬拉雅山區國家唯一出櫃的公眾人物。

法新社報導，地處偏遠的不丹以其「國民幸福指數」（Gross National Happiness）哲學聞名於世，對公民福祉的重視程度不下於經濟成長。

但是截至去年2月為止，不丹刑法仍將同性戀性行為定義為「違反自然法則的性行為」，在這個佛教國家被視為非法。

上個月摘下2022年不丹小姐后冠的扎西卻登表示，這對擁有近80萬人口的不丹、對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群而言，她的出線都是一件「大事」。

她告訴法新社：「我在諸如環球小姐選美比賽這樣的平台上不只為不丹人發聲，也為少數群體發聲。」

「我可以為他們代言。」

現年23歲的扎西卻登於14歲時父母雙亡。她說，「經多方探索和反省後」，她去年6月才在國際驕傲日出櫃。

扎西卻登保守而且信仰虔誠的家族成員起初對此「反應強烈」。但是她指出，出櫃過程有家人支持非常重要。

她說：「最重要的，他們的接受對我而言相當要緊。過了一些時日，他們就很能夠接受了，我對此非常感謝，因為許多人不這麼幸運，能夠獲得家人接受。」

扎西卻登摘下后冠並且代表不丹角逐環球小姐後，網路上出現了對她的「一些負面反應」，不過她還是得到國人和海外支持。

不丹總理希林（Lotay Tshering）也私下向扎西卻登致賀並且祝福她馬到成功。平日處理政務的希林，現在週末還會穿上醫師袍給人看病，藉以「紓壓」。

不丹 同性戀 社群

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