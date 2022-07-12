我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：川普2024不該再選 太老且執政時「太多狗血」

快看世界／婚禮因疫情取消 百對夫妻再結婚一次

安倍晉三遭槍擊 犯嫌移動到開槍中間竟有9秒

中央社東京12日綜合外電報導
槍殺前首相安倍晉三的犯嫌山上徹也(中)。(美聯社)
槍殺前首相安倍晉三的犯嫌山上徹也(中)。(美聯社)

日本前首相安倍晉三8日在奈良遭槍擊身亡。據報告，犯嫌山上徹也從人行道走向車道，來到距離安倍7公尺的距離第一次開槍，中間足足有9秒，顯示警方對於可疑人士的應變不足。

安倍晉三8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭槍手持改造槍枝槍殺身亡。日本警察廳表示，包括警察廳參與的方式等在內的維安警備有問題。

日本放送協會（NHK）報導，根據警方說法，安倍晉三開始演說時，山上徹也原本站在他斜後方的人行道上。

山上徹也之後從人行道走到車道上，來到距離安倍7公尺的位置，開了第一槍。而從他走動到第一次開槍，中間過了9.1秒。

接下來2.6秒，山下徹也又向前走動了2公尺，來到距離安倍5公尺的位置，第二次開槍。

報導指出，從山上掏出改造槍枝，到他開槍的這段期間，警方應該有時間可以對從車道上接近安倍的可疑人士產生懷疑，進而制止他。

但根據警方，當時負責維安的多名警官都說，「直到聽到第一聲槍響，才知道現場出現可疑人士」。而且維安人員第一時間沒有讓安倍採取低姿態的躲避姿勢，相關應變也出現問題。

警察廳今天表示，已經針對當天的警備問題組成檢討小組，將於8月中發布調查報告。

安倍 警察 日本

上一則

一周增5成 猴痘疫情蔓延破9000例 世衛下周緊急會議

下一則

白宮：伊朗將供俄無人機投入烏克蘭戰局

延伸閱讀

賴清德赴日弔唁安倍 中國國台辦：望日方恪守一中原則

賴清德赴日弔唁安倍 中國國台辦：望日方恪守一中原則
以「晴天男」自豪的安倍 最後一程卻遇雨 日媒：是淚雨

以「晴天男」自豪的安倍 最後一程卻遇雨 日媒：是淚雨
安倍葬禮後 謝長廷曝：7位日本國會議員月底訪台

安倍葬禮後 謝長廷曝：7位日本國會議員月底訪台
圖輯／安倍靈柩離開增上寺 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈柩離開增上寺 民眾夾道目送最後一程

熱門新聞

推特流出安倍晉三中槍畫面。（取材自推特）

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

2022-07-08 07:49
安倍晉三與妻子昭惠1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

2022-07-08 07:35
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

2022-07-08 00:02
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
英國首相強生。(Getty Images)

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

2022-07-07 08:18
日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。(取材自推特)

安倍中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

2022-07-08 01:09

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
想出國又怕坐飛機染疫？醫：注意2件事反而更安全

想出國又怕坐飛機染疫？醫：注意2件事反而更安全
南加海獅突發狂 嚇得遊客四處逃竄 場面超混亂

南加海獅突發狂 嚇得遊客四處逃竄 場面超混亂