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英在野工黨發動不信任案 盼保守黨把國家擺第一

中央社倫敦12日專電
英國工黨黨魁施凱爾要強生盡快下台。(美聯社)
英國工黨黨魁施凱爾要強生盡快下台。(美聯社)

英國在野工黨今天對看守首相強生領導的政府提出不信任動議。工黨黨魁施凱爾指出，曾對強生逼宮的保守黨議員都該投票支持讓強生儘快下台，否則就是沒把國家和選民利益擺在第一位。

強生（Boris Johnson）7日宣布辭去執政的保守黨黨魁一職，並將選出新黨魁、也就是新首相後，正式卸下首相職務。新首相預計9月初上任。

工黨今天對強生政府提出不信任案，要求他即刻卸下首相職務，表決預計明天舉行，所有國會議員不分黨派都能參加。

施凱爾（Keir Starmer）指出，保守黨終於做出早就顯而易見的結論，強生是個不適任、無法被信任的首相。保守黨不能讓強生繼續占據首相職位長達數週，這對國家而言將是「難以忍受」的事。

施凱爾說，既然保守黨沒有能力為國家利益著想，工黨就必須扛起責任，提出不信任表決。他提到，他要看看近期曾批判強生的保守黨議員，會不會投票支持強生繼續擔任看守首相。

今天稍早傳出工黨將提出不信任動議時，不少分析即指出工黨勝算不大，甚至推案成功也不是首要目標，主要目的則包括在過程中凸顯保守黨不得不讓選舉「票房毒藥」強生擔任看守首相至9月、以避免更多政治麻煩的窘態，以及讓曾強力批判強生的保守黨議員和前官員因此「醜態」畢現。施凱爾的發言可謂坐實相關預測。

施凱爾說，工黨要向這些曾譴責強生的保守黨員提出挑戰，亦即須把選民和國家擺第一。

不過，在目前的局勢下，保守黨較有可能試圖全力保住強生的看守內閣，以確保黨魁選舉順利舉行，候選人名單今天稍晚將出爐。

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