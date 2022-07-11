我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭3非裔持槍入室搶劫痛毆 南加華人以為要被殺

Fed波斯提克挺再升息三碼：有信心美經濟承受得了

狠酸推特想告自己 馬斯克貼「大笑4連拍」回應超嘲諷

編譯張君堯／綜合報導
全球首富、特斯拉執行長馬斯克8日決定不收購推特、終止這筆價值440億美元的交易案，推特隨後表示要控告對方，對此馬斯克在推特上發出自己的「4張大笑圖」來回應。（取材自推特）
全球首富、特斯拉執行長馬斯克8日決定不收購推特、終止這筆價值440億美元的交易案，推特隨後表示要控告對方，對此馬斯克在推特上發出自己的「4張大笑圖」來回應。（取材自推特）

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）8日決定不收購推特（Twitter）、終止這筆價值440億美元的交易案，推特隨後表示要控告對方，對此馬斯克在推特上發出自己的「4張大笑圖」來回應。

多家外媒報導，在馬斯克宣布不收購推特後，其股價11日早盤暴跌7.2%、大量市值蒸發。馬斯克提出的理由是推特違反協議裡的「3項條款」，但推特隨後也宣布尋求法律途徑，讓兩者之間的關係很可能演變成法律戰。

馬斯克聽聞推特企圖提告的消息後，11日在推特上貼出一張「自己大笑的4連拍」，每張圖旁依序還附上「他們說我不能買下推特」（They said I couldn't buy Twitter）、「然後他們說不會公開機器人帳號資訊」（Then they wouldn't disclose BOT info ）、「現在他們想在法院裡逼我買下推特」（Now they want to force me to buy Twitter in court）、「現在他們必須在法院公開機器人帳號資訊」（Now they have to disclose BOT info in court），嘲諷意味相當濃厚。

隨後馬斯克又貼出一張老牌動作巨星諾里斯（Chuck Norris）下棋的照片，只見棋盤中局勢明顯偏向一方，馬斯克更嘲諷地附上取自「將死」（checkmate）諧音的「chuckmate」，似乎暗示自己與推特之間的情勢。

推特 馬斯克 特斯拉

上一則

安倍身亡後自民黨大勝：岸田政權無敵的「黃金3年」？

延伸閱讀

馬斯克不買了 推特聘重量級律所、最快本周提告

馬斯克不買了 推特聘重量級律所、最快本周提告
馬斯克變臉有理？律師團引用「這條款」拒收購推特

馬斯克變臉有理？律師團引用「這條款」拒收購推特
馬斯克不買推特了 川普歡呼：真相萬歲

馬斯克不買推特了 川普歡呼：真相萬歲
股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

熱門新聞

推特流出安倍晉三中槍畫面。（取材自推特）

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

2022-07-08 07:49
安倍晉三與妻子昭惠1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

2022-07-08 07:35
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

2022-07-08 00:02
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
英國首相強生。(Getty Images)

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

2022-07-07 08:18
日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。(取材自推特)

安倍中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

2022-07-08 01:09

超人氣

更多 >
「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代

回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代
阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃