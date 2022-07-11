我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加血腥夜 連4家7-11遭持槍搶劫 至少2死

幾乎1：1 歐元兌美元再創2002年底以來新低

國會不信任投票遠未過半 法國極左派倒閣失敗

中央社╱巴黎11日專電
法國新任總理柏納。（歐新社）
法國新任總理柏納。（歐新社）

法國國民議會今天進行左派聯盟對新內閣提出的不信任動議辯論與表決，結果僅獲146張贊成票，差門檻一大截，毫無懸念倒閣失敗，傳統右派共和黨和極右派國民聯盟都不支持。

法國政府4日宣布最新內閣名單，總理柏納（Elisabeth Borne）領軍的新政府遭在野黨批評缺乏新氣象、政治酬庸等，左翼「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）因此對新內閣提出「不信任動議」（motion de censure）。

然而，今天不信任動議投票結果中，贊成票數甚至未超過NUPES的151個席次，更別提倒閣所需的過半數289票。NUPES聯盟中的6位社會黨（PS）議員棄票，1位極右派議員則投下贊成票。

會後法國政府發言人維宏（Olivier Veran）向媒體表示，「現在起我們可以開始推動國會工作了」，強調「NUPES大會正式結束了…這是（極左翼領袖）梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）的再度挫敗」。

稍早在動議辯論時，不信任案提出者、左翼不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）要求國會展現對內閣的不信任，批評政府帶來的「政治階級」與「社會不公」。

同時也順應今日爆出法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與線上叫車服務巨擘優步（Uber）勾結的醜聞，帕諾質問「是誰與Uber的遊說主席達成協議？」

柏納隨後站上台捍衛政府，表示原本希望今天可以談論物價、油價、就業等實質政策，而非不信任投票。她呼籲，「否決不信任動議，就是尊重法國人民選票、就是拒絕不穩定、就是接受以行動和事實來評斷政府」。

極右派國民聯盟（RN）也拒絕投下不信任票，表示希望成為「可靠、穩固、具建設性的反對黨」，批評NUPES不信任動議為「詐騙動議」，認為法國「不需要體制危機」。

立場與執政黨共和前進（LREM）較接近的共和黨（LR）則稱這次動議太過「粗暴」，並表示政府「現在沒有讓我們不信任，但也沒贏得我們的信任」。

社會黨議會主席弗和（Olivier Faure）認為動議的失敗「不出所料」，他說動議結果的意義在於「反映了國會的真相」，也就是共和前進有相對多數，並會在偶爾或必要時與共和黨或國民聯盟合作，而NUPES中的4政黨則為反對勢力。

共和黨 投票 馬克宏

上一則

普亭簽命令：烏克蘭居民入俄籍 簡化程序

延伸閱讀

將流亡海外？斯里蘭卡總統前往機場附近

將流亡海外？斯里蘭卡總統前往機場附近
司法部紀錄：川普從未對巴農掌握訊息主張行政特權

司法部紀錄：川普從未對巴農掌握訊息主張行政特權
法國藥廠向FDA申請口服避孕藥以非處方藥類別販售

法國藥廠向FDA申請口服避孕藥以非處方藥類別販售
國會暴亂調查聽證 川普前策士班農心意變 將出席作證

國會暴亂調查聽證 川普前策士班農心意變 將出席作證

熱門新聞

推特流出安倍晉三中槍畫面。（取材自推特）

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

2022-07-08 07:49
安倍晉三與妻子昭惠1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

2022-07-08 07:35
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

2022-07-08 00:02
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
英國首相強生。(Getty Images)

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

2022-07-07 08:18
日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。(取材自推特)

安倍中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

2022-07-08 01:09

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權
回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代

回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代
嘴上說不要身體很誠實？傳美祕密收購主動入侵手機技術

嘴上說不要身體很誠實？傳美祕密收購主動入侵手機技術