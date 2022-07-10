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英外交大臣宣布角逐首相大位 競爭擴至11人

中央社／倫敦10日綜合報導
英國外交大臣特拉斯10日宣布，角逐保守黨領袖以及英國首相。(Getty Images)
英國外交大臣特拉斯10日宣布，角逐保守黨領袖以及英國首相。(Getty Images)

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天宣布，她將尋求接替強生（Boris Johnson）成為執政保守黨領袖以及英國首相；截至目前為止，已有11人宣布投入角逐行列。

特拉斯在「每日電訊報」（Daily Telegraph）上說：「我之所以挺身而出，是因為我可以領導、達成任務，並做出艱難的決定。我對我們必須達成的目標有清楚的願景，並且有經驗和決心讓我們實現目標。」

強生7日在黨內同志再次逼宮下，宣布辭去保守黨黨魁。法新社報導，46歲的特拉斯被視為保守黨黨魁之爭最熱門的人選之一。

特拉斯做出宣布後，投入選戰的人數增至11位。

除了特拉斯，其他爭取取代強生的人選還包括：財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）、運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、總檢察長布雷弗曼（Suella Braverman）、前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）、前外交大臣亨特（Jeremy Hunt）、前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）、貿易政策國務大臣莫丹特（Penny Mordaunt），以及國會議員基希蒂（Rehman Chishti）。

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