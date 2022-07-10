安倍遇刺案 槍手自製槍枝 一次可射6彈

刺殺日本前首相安倍晉三的犯嫌山上徹也(左)。警方表示，他使用的自製改造槍枝一次可發射6顆子彈，連距安倍約20公尺外的選舉車都疑遭流彈波及。(美聯社)

日本 前首相安倍 晉三8日街頭演說時遇刺身亡，日媒報導，犯嫌使用的自製改造槍枝一次可發射6顆子彈，連距安倍約20公尺外的選舉車都疑遭流彈波及。

日本讀賣新聞、每日新聞等媒體報導，相關人士透露，41歲犯嫌、前海上自衛官山上徹也所使用的改造手槍一次可以發射6顆子彈，且在犯嫌家中搜出多把類似槍枝，其中1把有9根槍管。警方也在犯嫌車上搜出幾塊木板，上面留有疑似子彈貫穿孔洞，警方研判犯嫌可能不斷嘗試製造槍枝，利用木板反覆試槍，最後選擇殺傷力高的槍犯案。

案發現場起獲的自製改造手槍長度約40公分、高度約20公分。山上供稱，這把改造手槍有兩根槍管，以木板及膠帶固定，槍管內放入類似膠囊的物品，膠囊內可放入6顆子彈，所以一次擊發就可從1根槍管內射出6顆子彈。

根據事發現場拍攝到的影像，山上在距離安倍身後約6公尺到7公尺處開槍；縣警調查停在距安倍約20公尺外道路旁的選舉車時，發現看板部分出現疑似彈痕的幾個彈孔，研判可能是流彈造成，從子彈飛行距離等來看，這把改造槍枝具有相當威力。

山上供稱，他是在網路上購買火藥及空彈匣，然後自行填裝；他還說，本來是想製造炸彈，但因為不太順利所以改成自製槍枝。

日本放送協會（NHK）報導，山上說，他曾去過其他造勢場合，犯案前一天也有去岡山，但因岡山會場在入場時需要填寫姓名、住址等資訊，山上疑似未填寫而未入場。

行凶當天，山上搭電車前往犯案現場，疑似已在現場等待1小時以上。