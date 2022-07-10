日參院選舉計票 自民黨可能因安倍遇刺同情票大勝

日本民眾10日在東京看著參議員候選人海報。（Getty Images）

日本 10日舉行參議院選舉投開票，投票於當地晚間8時（美東上午7時）截止，出口民調 和初步開票結果顯示，執政自民黨可能因前首相安倍晉三遇刺催出的同情票而大勝，支持修憲的自民黨等4政黨掌握發動修憲所需的參院 2/3席次。

美聯社報導，多家出口民調顯示，自民黨有望在參院單獨過半，這將大為增強首相岸田文雄的政權基礎。

參議院選舉在投票截止時間後立刻開票，多家媒體出口民調顯示，執政聯盟自民黨及公明黨能取得這次改選的過半席次63席。將近晚間10時，自民黨得票席次已拿到61席，超過改選前的55席，日本放送協會（NHK）出口民調顯示可能上看69席。公明黨則已拿12席，至10日深夜，合計自公執政聯盟至少拿下73席。

10日深夜開票結果顯示，支持修憲的4個政黨自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨，合計已拿下86席，加上未改選的84席，共170席，超過發動修憲所需的2/3席次166席門檻。

民調顯示，多數日本選民希望提高自衛隊實力。國際戰略研究所日本研究組總監沃德說，岸田可能對修憲態度審慎，不過這場可望獲得的勝利將為自民黨兌現「增加防衛預算」的選舉承諾鋪路，岸田「現在看到可以這麼做的信號了」。

日本參議員總數248席，其中100席依比例代表制選出，另外148席從各區域選區選出；憲法規定每3年改選半數，也就是50席比例代表及74席區域議員。這次改選半數再加上1席補選，所以應選席次總計125席。

日幣兌美元匯率近日連續貶破近20多年新低，食物及燃料等物價飆漲，原本是這次選舉主軸，一般認為對執政陣營不利。但日本在任最久的首相安倍8日在奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓輔選時遇刺，分析家普遍認為這有利自民黨選情。

佐藤啓成功連任，他說：「前來支持我的前首相安倍在助選時中彈，這是一種恐怖活動。不過我們繼續打選戰，相信絕不能向恐怖主義屈服，也不能怕它，而是要克服它。我希望明天到東京向安倍前首相稟報勝利。」

日本參院無權倒閣，在國會兩院中權力不如眾院，參院選舉通常被視為對現任政府的施政滿意度公投。自民黨這次在參院選舉獲勝，岸田將有機會實現提高防衛費的目標。選舉結果也可能讓岸田得以修改和平憲法，這是安倍未竟的夢想。