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安倍遇刺 犯嫌疑反覆利用木板試槍確認殺傷力

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安倍遇刺 犯嫌疑反覆利用木板試槍確認殺傷力

中央社東京10日綜合外電報導
槍殺日本前首相安倍的犯嫌山上徹也(中)被警方押送。(美聯社)
槍殺日本前首相安倍的犯嫌山上徹也(中)被警方押送。(美聯社)

日本前首相安倍晉三8日在街頭演說時遭槍殺身亡，警方已在犯嫌車上搜出幾塊木板，上面留有疑似子彈貫穿孔洞，警方研判犯嫌可能是利用木板反覆試槍，確認自製改造槍枝的殺傷力。

41歲犯嫌、前海上自衛官山上徹也7月8日涉嫌在奈良市近鐵大和西大寺車站外道路上，以自製改造槍枝槍殺安倍，被依現行犯逮捕。

日本每日新聞報導，奈良縣警方表示，在山上車上發現好幾塊大小約長寬各一公尺的正方形木板，這些被查扣的木板都留有疑似子彈貫穿的孔洞。

縣警研判，山上在犯案前為了確認自製改造槍枝殺傷力，反覆進行試槍。

日本經濟新聞報導，奈良縣警方表示，在山上車上發現上頭有疑似彈孔的木板，山上供稱是用來試槍。車內還被發現包覆鋁箔紙的托盤，山上供稱是用來乾燥火藥。

日本放送協會（NHK）報導，山上談到事發前一天曾到岡山縣的選舉造勢會場時說，曾去過其他造勢場合，前一天也有去岡山。不過，因為岡山會場在入場時需要填寫姓名、住址等資訊，山上疑似未填寫而未入場。

警方因此研判，山上應該是從之前就在找尋機會行凶，持續尋找可下手的場所。

警方原先以殺人未遂罪嫌逮捕山上，今天上午已變更為殺人罪嫌移送檢方偵辦。

至於行凶當天，山上疑似至少已在現場等待一小時以上。截至警方到目前為止的調查，山上是搭電車前往犯案現場，且至少是在安倍演說一小時前就抵達現場。

警方表示，山上至今供稱犯案動機是「對特定宗教團體抱有恨意，因為安倍跟這個團體關係密切才鎖定安倍犯案」等。

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