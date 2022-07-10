我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍遇刺 犯嫌疑反覆利用木板試槍確認殺傷力

河南村鎮銀行存戶3000萬元異常款項進出 銀行稱不清楚

德執政黨夏日派對 至少9名女性被下迷姦藥

中央社柏林9日綜合外電報導

德國執政社會民主黨（SPD）9日表示，一場總理蕭茲與國會議員參加的黨內夏季派對中，至少有9名女性被下迷姦藥。社民黨這場活動約有1000人參加，只有受邀者才能入場。

社民黨共同領導人克林拜耳（Lars Klingbeil）說，他對這消息感到「震驚」。

他告訴德國「世界報」（Die Welt）說：「這讓我很生氣，在社民黨舉辦的活動中竟發生這種事。」他又說，要為此事負責的人都該被羈押、接受調查。

社民黨國會黨團發言人證實了柏林「每日鏡報」(Tagesspiegel）的報導，並告訴法新社說：「目前有相當多的情緒。」

柏林警方表示，一名21歲女子舉報，她在一場「夏日政治派對」受到嚴重身體傷害。 目前警方正在調查這起指控。

這名女性第2天去醫院檢查；據指出，她在那場活動中，只吃了些食物和不含酒精的飲料。

社民黨議員馬斯特（Katja Mast）在社群網站推特（Twitter）上說：「我建議所有受影響的人報案。」

根據社民黨所言，國會黨團發言人並不排除在這9人之外，還有更多受害者。

社民黨在6日晚間向所有與會人士寄了一封電子郵件，譴責「這個駭人聽聞的犯行，我們已立即向國會警察舉報了」。

這場社民黨在議會休會前的傳統夏季狂歡派對，大約有1000人參加。

黨團發言人說：「這是一個內部活動，只有受邀者才能入場。」發言人並說還有很多不確定性，警方正在調查中。

法新社報導，這名舉報女子告訴警方，她在活動期間食用食物和非酒精飲料後，感到惡心和頭暈。

警方表示，到目前為止，已接獲另外4起舉報案件。

德國 社群網站 警察

上一則

歐恐遭俄「斷氣」？法財長警告：這是目前最可能的情況

下一則

安倍遇刺 犯嫌疑反覆利用木板試槍確認殺傷力

延伸閱讀

烏克蘭請求更多武器支援 談判代表稱出現轉捩點

烏克蘭請求更多武器支援 談判代表稱出現轉捩點
具俊曄成高雄啤酒嘉年華最大彩蛋 16日揪粉旗津開派對

具俊曄成高雄啤酒嘉年華最大彩蛋 16日揪粉旗津開派對

租屋辦派對 新州7歲女孩游泳池溺斃

租屋辦派對 新州7歲女孩游泳池溺斃
國慶日開派對 每人平均花84元 比去年多4元

國慶日開派對 每人平均花84元 比去年多4元

熱門新聞

推特流出安倍晉三中槍畫面。（取材自推特）

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

2022-07-08 07:49
安倍晉三與妻子昭惠1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

2022-07-08 07:35
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

2022-07-08 00:02
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
英國首相強生。(Getty Images)

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

2022-07-07 08:18
日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。(取材自推特)

安倍中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

2022-07-08 01:09

超人氣

更多 >
與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相
邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」
羅蘭岡超市停車場 亞裔被搶金表頭破血流

羅蘭岡超市停車場 亞裔被搶金表頭破血流
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
布林肯批中國與俄為伍 王毅尖銳回應 提4清單

布林肯批中國與俄為伍 王毅尖銳回應 提4清單