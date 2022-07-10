安倍遭刺殺可避免？兩槍間關鍵3秒 警未將他撲倒釀憾事

日本前首相安倍晉三8日在奈良市街頭助選，刺殺他的凶嫌(後排揹背包者)就埋伏在他身後。Getty Images

日本 前首相安倍 晉三8日在奈良市街頭助選時遇刺身亡，現場的維安工作成為各方檢討的焦點。日本警界質疑，兇嫌山上徹也為何能如此靠近安倍，而在兩槍間隔的三秒鐘內，警方為何未將安倍撲倒以保護他。

日本經濟新聞報導，安倍遇刺的影片顯示，在8日上午11時30分左右，安倍正在發表談話，山上徹也從他身後悄悄接近，距安倍僅幾公尺，這時聽到一聲巨響，並冒出白煙，受到驚嚇的安倍轉過頭去，幾秒後，又聽到一聲槍響，安倍倒地。

影片在社群媒體瘋傳，在兩聲槍響之間，沒看到任何警察 衝向安倍，把他圍住或以身擋子彈。有一名警察用他的防彈手提包當盾牌，但那時兇嫌已開了兩槍。

現場的維安警察來自東京都警局和奈良縣警局，他們出了什麼差錯？

東京都警局一名主管表示，這次活動事前缺乏充分準備。奈良警方說，7日宣布安倍將去助選，但直到8日安倍演說的幾小時前，奈良警察首長才批准維安計畫。奈良警方在記者會上表示，有足夠時間準備，但影片顯示安倍身後有一大片沒人看守的「盲點」。

東京都警局主管說，「問題是保鏢讓一名持有可疑物品的人如此靠近，按理應先檢查現場哪個地方會是盲點，並檢查可能放置可疑物的地方，例如炸彈」。

東京都警局一名前特攻隊員說，第一聲槍響後的反應是最大問題，警察在執行保鏢任務時，最基本的原則是，在發現有異常狀況時，先把被保護者的頭按低，再帶領他或她離開現場，但當天在第一聲槍響後，沒人去保護安倍。

他說，即便是虛驚，任何保鏢的第一反應很重要，槍擊安倍現場的「反應不到位」。

一名競選顧問表示，美國的競選活動通常在市政廳或體育場舉行，民眾入場前可接受安檢，「但日本政治人物為了親近選民，偏愛在街角開講，在選情激烈時尤然」。他認為應該重新檢討這種競選方式。