我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

安倍遭刺殺可避免？兩槍間關鍵3秒 警未將他撲倒釀憾事

編譯田思怡／綜合報導
日本前首相安倍晉三8日在奈良市街頭助選，刺殺他的凶嫌(後排揹背包者)就埋伏在他身後。Getty Images
日本前首相安倍晉三8日在奈良市街頭助選，刺殺他的凶嫌(後排揹背包者)就埋伏在他身後。Getty Images

日本前首相安倍晉三8日在奈良市街頭助選時遇刺身亡，現場的維安工作成為各方檢討的焦點。日本警界質疑，兇嫌山上徹也為何能如此靠近安倍，而在兩槍間隔的三秒鐘內，警方為何未將安倍撲倒以保護他。

日本經濟新聞報導，安倍遇刺的影片顯示，在8日上午11時30分左右，安倍正在發表談話，山上徹也從他身後悄悄接近，距安倍僅幾公尺，這時聽到一聲巨響，並冒出白煙，受到驚嚇的安倍轉過頭去，幾秒後，又聽到一聲槍響，安倍倒地。

影片在社群媒體瘋傳，在兩聲槍響之間，沒看到任何警察衝向安倍，把他圍住或以身擋子彈。有一名警察用他的防彈手提包當盾牌，但那時兇嫌已開了兩槍。

現場的維安警察來自東京都警局和奈良縣警局，他們出了什麼差錯？

東京都警局一名主管表示，這次活動事前缺乏充分準備。奈良警方說，7日宣布安倍將去助選，但直到8日安倍演說的幾小時前，奈良警察首長才批准維安計畫。奈良警方在記者會上表示，有足夠時間準備，但影片顯示安倍身後有一大片沒人看守的「盲點」。

東京都警局主管說，「問題是保鏢讓一名持有可疑物品的人如此靠近，按理應先檢查現場哪個地方會是盲點，並檢查可能放置可疑物的地方，例如炸彈」。

東京都警局一名前特攻隊員說，第一聲槍響後的反應是最大問題，警察在執行保鏢任務時，最基本的原則是，在發現有異常狀況時，先把被保護者的頭按低，再帶領他或她離開現場，但當天在第一聲槍響後，沒人去保護安倍。

他說，即便是虛驚，任何保鏢的第一反應很重要，槍擊安倍現場的「反應不到位」。

一名競選顧問表示，美國的競選活動通常在市政廳或體育場舉行，民眾入場前可接受安檢，「但日本政治人物為了親近選民，偏愛在街角開講，在選情激烈時尤然」。他認為應該重新檢討這種競選方式。

安倍 警察 日本

上一則

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

延伸閱讀

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教
安倍猝逝 日本政治真空恐掀填補潮 動搖岸田政府平衡

安倍猝逝 日本政治真空恐掀填補潮 動搖岸田政府平衡
安倍遇刺2天後 驚魂未定的日本選民10日選參議員

安倍遇刺2天後 驚魂未定的日本選民10日選參議員
安倍遇刺身亡讓維安遭質疑 學者：日本相對安全副產品

安倍遇刺身亡讓維安遭質疑 學者：日本相對安全副產品

熱門新聞

推特流出安倍晉三中槍畫面。（取材自推特）

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

2022-07-08 07:49
安倍晉三與妻子昭惠1987年結婚，兩人膝下無子女。（美聯社）

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

2022-07-08 07:35
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

2022-07-08 00:02
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

2022-07-08 22:26
英國首相強生。(Getty Images)

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

2022-07-07 08:18
日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。(取材自推特)

安倍中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

2022-07-08 01:09

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
回家了…遺孀一路相伴 安倍遺體7小時車程抵東京住家

回家了…遺孀一路相伴 安倍遺體7小時車程抵東京住家
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑