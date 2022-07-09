刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

刺殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也10日在警方的戒護下，前往檢調單位接受訊間。路透

日本 前首相安倍 晉三遇刺身亡，使安倍與宗教團體的關係受到矚目，刺殺安倍的兇嫌山上徹也向警方表示，某個宗教團體害他母親因捐款而破產，他說，「我想殺了那個宗教團體的領袖，但是我做不到」，因為安倍晉三與該團體關係密切，「所以我決定用槍射殺前首相，我做到了」。

彭博資訊報導，安倍遇刺使在參議院選舉前批評安倍與宗教團體有關的邊緣政黨NHK黨受到注意，該黨幹事長上杉隆在上月的競選辯論中指控，安倍拿日本宗教團體的經費，而這些團體掩護「外國間諜活動」。

NHK黨於2013年成立，目標為廢除日本公共電視台NHK的強迫收費制。儘管山上徹也與NHK黨沒有直接關聯，但上杉隆的言論也許可以解釋山上徹也的行凶動機。在日本受到關注的「匿名者Q」(QAnon)也在傳播類似的陰謀論。

上杉隆上月在NHK播出的辯論中說，擁有大筆外國資金的宗教團體「默默入侵」日本，上杉隆並在結尾時唱一首歌，開頭是：「是安倍的錯，日本變成這樣是安倍的錯。」

上杉隆並指控安倍的外祖父、也被刺殺的前首相岸信介把南韓的統一教引入日本，他並指控支持執政聯盟另一政黨公明黨的佛教團體「創價學會」與中國共產黨 有關。

去年9月，日本共產黨黨報 《赤旗報》報導，安倍傳送影片，祝賀一個與統一教有關團體的集會。統一教以舉辦集體結婚聞名於世。

在安倍遇刺身亡後，上杉隆和NHK黨黨魁立花孝志都譴責這起刺殺案，立花孝志發表聲明，表示對此事件「極為震驚」。