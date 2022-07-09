安倍遇刺2天後 驚魂未定的日本選民10日選參議員

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡後，日本首相岸田文雄等政黨領袖9日繼續為同黨候選人競選，發誓不會向恐怖主義低頭。圖為富士吉田市9日競選活動現場的安全檢查。Getty Images

在日本 前首相安倍 晉三被刺殺的兩天後，驚魂未定的日本選民10日投票 選出參議員，投票於早上7時開始，將於晚上8時結束，結果應在當晚公布。

執政聯盟和反對黨的政治人物強烈譴責安倍在奈良被暗殺事件，宣稱這是對民主的挑戰。日本首相岸田文雄等政黨領袖周六繼續為同黨候選人競選，發誓不會向恐怖主義低頭，並堅持必須舉行自由和公平的選舉。

日本參議員任期為六年，每三年重選248席中的一半席次，這次因有一席空缺待補選，總共將選出125席，其中75席從45個選區選出，其餘50席由比例代表制產生。

日本的投票年齡為18歲。2019年上屆參議院選舉的投票率為48.8%。但這一次，在安倍遇刺後，日本面臨未知的考驗。儘管安倍在2020年卸任，但他仍為眾議員，而且是自民黨最大派系的領袖，繼續在幕後影響決策。

這次選舉正當日常必需品價格上漲給家庭帶來壓力之際，岸田所屬的自民黨強調，日本的通膨率(5月核心消費者物價指數上漲2.1%)低於其他國家，政府已採取具體措施應對食品和能源價格上漲。

但反對黨批評自民黨政府的經濟政策，一些人呼籲為家庭提供更多支持，例如降低消費稅。日本經歷了數十年的經濟成長遲緩，不斷上漲的物價也引起選民對薪資停滯的關注。 厚生勞動省估計，5月實際薪資比去年同期下降1.8%。

為了振興經濟，岸田推出所謂的「新資本主義」，誓言透過投資人力資本和技術、支持新創企業和其他舉措來推動成長並提高收入。這次選舉可能顯示民眾對此類計畫的期望。

執政聯盟因反對黨分裂而占有優勢，根據日本經濟新聞在7月1日到3日所做的民調，自民黨可望贏得60席，足以達成岸田控制參院多數的目標。

在這次參院選舉後，日本在三年內沒有表定的選舉，自民黨若獲勝，岸田應有足夠時間追求他的政策目標，包括首次修訂和平憲法。

烏克蘭戰爭使修憲成為焦點，包括安倍晉三在內的右派政治人物主張修憲以增強日本國防能力，以免在國防上過度依賴美國。