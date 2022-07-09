安倍晉三最大成就為何？專家：並非「安倍經濟學」

日本前首相安倍晉三。 美聯社

日本 前首相安倍 晉三遇刺身亡，留給世界第三大經濟體最重要的遺產是什麼？許多評論者認為是「安倍經濟學」，華府智庫威爾遜中心亞洲事務分析師後藤志保子（Shihoko Goto）則指出，安倍最大建樹是外交政策， 以及界定日本在21世紀全球秩序中的地位。

後藤志保子在MarketWatch發表評論說，安倍振興日本經濟的「三箭」政策—擴大公共支出、貨幣寬鬆和結構性改革—目標和1980年代英國 首相柴契爾夫人相同，都是力圖提升經濟競爭力，但「安倍經濟學」（Abenomics） 並未像「柴契爾主義」（Thatcherism）那般，為經濟帶來氣象一新的轉變。

她認為，安倍最成功、持久的經濟計畫，並非出自於「安倍經濟學」，而是因為他鼓吹自由貿易，既能爭取國內選民力挺，也能爭取其他國家支持，在美國和英國愈來愈朝單邊主義（unilateralism）傾斜時，凸顯日本鼓吹自由貿易的領導地位。

後藤志保子說，川普政府在2017年退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）時，是安倍領導的日本留住其他10個締約國，才有後來的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。在安倍領導下，日本也與英國、歐盟簽署雙邊貿易協定。

相形之下，安倍第二任在位八年期間，對國內經濟帶來多大影響，仍有爭議。

後藤志保子認為，「三箭」之一的擴大財政支出 ，稱不上是進步的改革，倒像是沿襲自民黨（LDP）傳統經濟刺激措施。貨幣政策方面，量化寬鬆、大肆購債、負利率等政策，這些年來（最近除外）對拉抬日本通膨率至2%目標成效有限。結構性改革表現平庸，簽署自貿易協定意味農業市場進一步開放了，但在鼓勵創業、創新、增進職場多元化方面，則未達目標。

後藤志保子說，安倍最大的貢獻，是為日本躍為21世紀全球強國的願景，發揮了深遠的影響力，可號召理念相似的國家，協力抗衡對自由秩序構成的威脅，並且在亞洲地緣政治動盪中，扮演穩定區域局勢的角色。

然而，有別於「柴契爾主義」，「安倍經濟學」並未能帶來一股順風，讓日本經濟競爭力乘風而起。