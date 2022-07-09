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挪威立法規定廣告修圖須標示 望減少身材焦慮

中央社斯德哥爾摩9日專電
挪威立法規定，各類媒體的所有廣告，若是有透過修圖改變身形、尺寸及皮膚狀況等，都必須在廣告左方加上清楚標示，以減少受眾對身材、外貌的焦慮。(Pexels)
挪威立法規定，各類媒體的所有廣告，若是有透過修圖改變身形、尺寸及皮膚狀況等，都必須在廣告左方加上清楚標示，以減少受眾對身材、外貌的焦慮。(Pexels)

從今年7月初起，在挪威各類媒體的所有廣告，若是有透過修圖改變身形、尺寸及皮膚狀況等，都必須在廣告左方加上清楚標示，以減少受眾對身材、外貌的焦慮。

挪威消費者署（Norwegian Consumer Agency）的官方網站公告，根據營銷法，從今年7月1日起，所有在各類媒體刊登的廣告，無論是照片、影片，只要有透過修圖改變身體形狀、尺寸及皮膚狀況的情形，都必須在廣告中清楚標示，官網並將指定的圖標公開提供下載。

這項規定範圍包括傳統媒體及IG、臉書（Facebook）、抖音等社群媒體、社群網紅及KOL（意見領袖）的贊助廣告。

應該標示的修圖範圍廣泛，例如修臉型、牙齒、手部或腿部增長，改變鼻、眉和眼型等，甚至連修飾痘疤、傷痕、妊娠紋、瘀青等皮膚美化，以及改變唇色的小範圍修圖都必須做出清楚標示。

若民眾看到疑似有修圖但未做出標示的廣告，也可向挪威消費者署舉發。

這項法案在去年通過修訂。在此之前，挪威國內輿論對於社群媒體充斥各種不符合現實的身材、容貌修圖有過許多討論。

許多挪威網紅指出，媒體、網路上這些不符合現實的圖片與影片會給很多受眾帶來身材焦慮，特別是年輕族群。她們呼籲政府、社會應該更重視這個問題，也認為網紅應該負起責任，在社群媒體呈現符合現實的一面，而非透過各種濾鏡營造完美的假象。

挪威兒童暨家庭部部長圖培（Kjersti Toppe）對挪威世道報（VG）表示，希望此法上路後，廣告業界能接收到社會希望看見正常身體的訊息，並減少修圖，進而減少年輕人的身材焦慮。

她也表示，挪威並不是世界上唯一一個立法規定廣告要有標示修圖的國家，雖然規定的嚴格程度不同，但以色列、加拿大、澳洲與法國都有相關規定，可見身材焦慮是一個國際性的問題，挪威只是加入這些國家的行列，做出行動，期望可以帶動更多國家也做出相關立法。

挪威許多網紅也對這項規定做出正面回應，但也有些網紅認為，身材、容貌焦慮是一個複雜的議題，光是靠在廣告中做出修圖標示恐怕無法解決問題。也有人認為，現今社群媒體多元，受眾接觸到的內容不只來自挪威，許多國際網紅、KOL的內容不受到這項法規規範，只能期待挪威網紅在規定之下能夠減少修圖。

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