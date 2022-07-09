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展現對安倍的尊重 財長葉倫取消部分訪日行程

斯里蘭卡總統宣布辭職 將於13日下台

從和中到反中 安倍加大挺台力度

編譯李京倫／綜合報導
2018花蓮強震，時任日本首相的安倍晉三揮毫寫下「台灣加油」，並錄製一段影片，表達關心。圖／截自安倍晉三臉書
2018花蓮強震，時任日本首相的安倍晉三揮毫寫下「台灣加油」，並錄製一段影片，表達關心。圖／截自安倍晉三臉書

日本已故首相安倍晉三在任內致力緩和日中關係，但最近數月，安倍愈來愈直言批評中國，並多次發言挺台。

安倍2012年第二次就任首相時，中國社會反日情緒高漲，全國各地都有民眾上街抗議日本強占釣魚台。

不過，接下來8年，中國國家主席習近平與安倍多次會面。雖然雙方並不期待世界第二、第三大經濟體能立刻成為夥伴，不過都承認需要外交融冰。

2018年，安倍成為7年來首位對中國進行官方訪問的日本首相，他和中國總理李克強簽署多項合作協議，意味雙方有意促進政治和經濟合作。外界普遍認為，這是針對前總統川普高舉「美國優先」、可能突然改變對外政策的避險行為。

不過自從安倍2020年卸任後，日本國內對於中國的擔憂日益加深，尤其針對北京侵害人權與在軍事上對台灣日益咄咄逼人。包括安倍在內，許多日本政治人物擔心在日本後院捲入美中衝突，開始主張強化日本防衛，加強支持台灣。

去年12月，安倍受台灣國策研究院邀請，以視訊方式出席活動並發表演說，表明「台灣有事」等同「日本有事」，也可以說等同「日美同盟有事」。

這番話觸動中國神經，先是中國外交部發言人汪文斌在例行記者會說，安倍妄議中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對，接著中國外交部部長助理華春瑩急召日本駐北京大使垂秀夫抗議。中國官媒環球時報批評安倍是「日本頭號反中政客」。

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