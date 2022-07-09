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斯里蘭卡總統宣布辭職 將於13日下台

斯里蘭卡總統宣布辭職 將於13日下台

中央社可倫坡9日綜合外電報導
斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。歐新社
斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。歐新社

斯里蘭卡總統官邸遭大批憤怒民眾攻占數小時後，該國國會議長宣布，他已接獲總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的通知，證實總統將於7月13日正式下台。

路透社報導，斯里蘭卡國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）發布影片聲明表示，總統已通知他，自己將於13日辭職。

阿貝瓦迪那表示：「（總統）於7月13日下台的決定是為確保政權和平交接。因此我要求民眾尊重法律、維持和平。」

斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，超過600萬民眾失去糧食保障。今天上午，包括工會會員在內的數以萬計斯里蘭卡民眾在可倫坡發起示威，要求拉賈帕克薩下台。

斯里蘭卡總統官邸遭大批憤怒民眾攻占數小時。美聯社
斯里蘭卡總統官邸遭大批憤怒民眾攻占數小時。美聯社

可倫坡警方設下多道路障，並以催淚彈及強力水柱試圖阻擋示威民眾，但仍被突破防線，示威者約在中午左右成功占領總統官邸，而當時拉賈帕克薩已不在官邸之內。

當地媒體News 1st的影片顯示，示威者在總統官邸內揮舞國旗，也有人跳進總統官邸內的游泳池慶祝；總統府官邸周邊道路也是擠滿示威群眾，情緒激昂，估計有數萬人之多。

目前拉賈帕克薩仍行蹤成謎。不過News 1st引述可倫坡港務長說法報導，示威群眾闖入官邸之前，有車隊護送黑色長車內的乘客登上一艘軍艦，另有一批行李被送上另一艘軍艦，這兩艘軍艦之後一起離開港口。

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