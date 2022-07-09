卸任後續下指導棋 安倍修憲、經濟政策怎麼走下去

日本前首相安倍晉三於8日遇刺身亡，因為他是在任最久的日相，而且卸任後仍頗具影響力，所以過世後留下的政策真空也很大。（美聯社）

日本 前首相安倍 晉三於8日遇刺身亡，因為他是在任最久的日相，而且卸任後仍頗具影響力，所以過世後留下的政策真空也很大。

一名自民黨高層說：「安倍是日本最知名的政治人物，不只在國內，海外也是。」

安倍卸任首相後，依然發揮相當大的影響力。繼任者是他的內閣官房長官菅義偉。而菅義偉被迫下台後，安倍曾支持60歲的強硬保守派高市早苗出任首位女首相。她在第一輪黨內選舉中未能獲得足夠票數，安倍轉而支持岸田文雄 ，以阻止他的主要政敵、曾擔任外務大臣的河野太郎獲勝。

安倍2021年11月就任自民黨內最大派系「清和政策研究會」會長，派系成員在現任日相岸田文雄內閣和自民黨高層都位居要職，包括內閣官房長官松野博一、防衛大臣也是安倍胞弟岸信夫、經濟產業大臣萩生田光一等。朝日新聞報導，岸田經常在做出重大決策前，請教安倍的意見。

親近岸田人士擔心，安倍去世留下巨大的政治真空，可能引發一場填補真空的浪潮，改變作為岸田政府基礎的政治平衡。

安倍經常就與他相關的事務發言，其中最重要的是修改和平憲法。2006年他第一次就任日相，上任之初就強調修憲意願，希望日本在一定程度上獨立於提供安全保障的美國。儘管他推動多年，甚至曾率領自民黨及盟友在國會拿下超過三分之二的絕對多數席次，理論上獲得修憲所需支持票數，仍無法修憲成功。自民黨為參院選舉造勢之際，安倍長久以來希望的修憲仍是該黨政綱要點。

安倍曾告訴身邊人士，如果自民黨贏得本月10日參院選舉，「我希望首相會覺得必須把這件事（修憲）做好」。

安倍也相當堅持「安倍經濟學」系列政策，包括大規模量化寬鬆和擴大國家財政支出等。安倍甚至說，不論誰來接替他在2013年任命、明天春天任滿的日本央行總裁黑田東彥，都該維持超級寬鬆貨幣政策。