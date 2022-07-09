馬鈴薯歉收加上西方制裁 俄版麥當勞鬧薯條荒

美連鎖速食店麥當勞（McDonald's）在俄國商人接手後，如今面臨薯條供應短缺問題。圖為「美味，就是這樣」6月在莫斯科剛開店時，員工在裝薯條。(美聯社)

根據俄羅斯 財經媒體今天報導，由於馬鈴薯歉收，加上俄國 因侵略烏克蘭遭到西方制裁，美連鎖速食店麥當勞 （McDonald's）在俄國商人接手後，如今面臨薯條供應短缺問題。

法新社報導，俄羅斯今年2月24日揮軍入侵烏克蘭後，速食業巨擘麥當勞5月宣布撤出俄國。

俄羅斯商人戈佛（Alexander Govor）隨後買下當地850間麥當勞門市經營權，並重新更名為「美味，就是這樣」（Vkusno & tochka）。

麥當勞1990年在俄羅斯開幕第一間餐廳，宣告莫斯科在經歷蘇聯數十年統治後對外開放，這家門市今年6月以新名稱和新商標重新開張。

然而，新的俄羅斯版麥當勞如今有些分店出現薯條缺貨。

「俄羅斯商業諮詢日報」（RBC Daily）引述新公司說法報導：「一些新開幕的『美味，就是這樣』門市將不會有任何薯條。」

「美味，就是這樣」並未立即回覆法新社的置評請求。

薯條短缺問題，與俄羅斯去年馬鈴薯收成欠佳，以及受西方制裁影響，「美味，就是這樣」無法從幾個國家進口馬鈴薯有關。

「美味，就是這樣」希望能在秋天新的收成年度開始時，讓炸薯條回到菜單上。

全球最大薯條生產商麥肯食品（McCain）3月表示，它取消在俄羅斯興建一座工廠的計畫，且旗下產品對俄國市場的出貨全面暫停。

俄烏戰爭爆發以來，已有數百家西方企業離開俄羅斯，包括麥當勞、瑞典居家用品零售商宜家家居（IKEA）、美國運動服飾品牌耐吉（Nike）、法國輪胎集團米其林（Michelin）等。