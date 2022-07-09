刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

凶嫌山上徹也就讀奈良縣著名升學高中，在同學印象中是溫和的優等生，沒有特殊政治傾向，因此得知他犯案相當震驚。(美聯社)

日本 前首相安倍 晉三昨天遭槍殺身亡，凶嫌41歲山上徹也當場被逮捕。據知他就讀奈良縣著名升學 高中，在同學印象中是溫和的優等生，沒有特殊政治傾向，因此得知他犯案相當震驚。

「讀賣新聞」找到山上徹也的高中畢業紀念冊，他在照片中笑得陽光，還寫下了出生時的體重「3210克」。在將來期望這一欄，他填的是「不知道」。

根據同學回憶，山上徹也下課時會和朋友聊天說笑，印象中「就是普通的高中生」。

日本放送協會（NHK）訪問山上徹也的國中與高中同學。國中時代和他一起參加籃球社的同學表示，山上「在社團和學業方面都表現不錯，話不多，不是吵吵鬧鬧的類型，既不是非常突出，但也沒有被孤立」。

山上徹也的同學表示，聽到安倍晉三被刺殺的新聞時，原本以為凶嫌只是同名同姓，但發現年齡和自己差不多，一度懷疑是不是同學，確定真的是山上時真的受到很大衝擊，難以置信。

山上的高中同學則表示，兩人高一時同班，說過幾次話，山上在班上安靜不顯眼，感覺就是優等生類型，在校時也沒有惹過麻煩。

同學表示，山上在高一時參加學校的應援團，在運動會上幫大家應援，「和平時在教室的文靜模樣差距很大，記得當時還嚇了一跳」。

他的高中同學表示，山上很認真參加應援團的練習，雖然不是真的團長，但因為太認真，而在同學之間有「團長」的稱號。他認為山上不像是有極端思想的人，因此聽到新聞相當震驚。

同學也表示，山上在高中時代沒有表現出對政治和軍事感興趣。「思想上既不是右派，也不是左派，完全沒有談論過政治，也沒聽說他對槍枝感興趣，不知道他畢業之後究竟發生了什麼事。」

山上徹也1999年高中畢業，2002年任職於海上自衛隊，部署於廣島縣吳基地，2005年離職。他在海上自衛隊受訓時，曾學過操作槍枝，以及槍枝的組裝和分解。

據知山上徹也自2020年10月起任職於京都一家工廠。工廠負責人表示，他工作認真但話不多，和同事幾乎沒有互動。今年4月中旬左右，他開始不來上班，然後表示身體不好決定離職，當時說「下一份工作還沒有決定」。

他的前同事、一名50多歲男性表示，「午餐時間，其他人大多一起在食堂吃飯，他都是一個人在車子裡吃，似乎不擅長人際關係」。