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安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

安倍晉三槍擊現場 7特勤+15縣警維安陣仗出現漏洞

中央社／東京9日電
日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，據知當天現場出動了7名特勤人員、15名縣警，一共22人的維安陣仗，但在安倍背後出現了漏洞，讓兇嫌得以趁隙犯案。路透
日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，據知當天現場出動了7名特勤人員、15名縣警，一共22人的維安陣仗，但在安倍背後出現了漏洞，讓兇嫌得以趁隙犯案。路透

日本前首相安倍晉三昨天遭41歲的山上徹也槍擊身亡，據知當天現場出動了7名特勤人員、15名縣警，一共22人的維安陣仗，但在安倍背後出現了漏洞，讓凶嫌得以趁隙犯案。

「體育日本」報導，據自民黨奈良縣辦公室表示，安倍昨天在奈良街頭演講時，現場一共有22人負責維安，包括7名SP（特勤人員），以及來自奈良縣警方15人。

山上徹也靠近安倍晉三，從約3公尺處的極近距離射擊，但特勤人員卻未能及時阻止，前警官吉川祐二表示，「這只能說是警備出現疏漏」，指責現場維安過於鬆散。

吉川表示，多名特勤人員應該以被保護者為中心圍成圓形，背對被保護者站立，朝四周警戒，但「根據現場影片來看，這種維安布置並沒有做好」。

安倍晉三的背後雖然也有人員戒備，卻留下了容許槍擊的漏洞。

吉川指出，「凶嫌朝安倍接近的時候，他的背後似乎有2名警官，其中一人似乎發現了可疑人物，朝另一人耳語。這種時候應該要上前阻止可疑人物，卻讓凶嫌靠近到足以實施槍擊的距離，這是警備的疏失」。

安倍前往奈良助選的行程在7日傍晚才決定。吉川對此表示，「一旦確定場所，就可以制定維安計畫，時間不是問題」。

他指出，一旦出現可疑人物，維安人員就應該上前詢問，不過由於許多觀眾戴著口罩，很難看清臉都，可能影響對可疑人物的判斷。

另一名警員則表示，做案凶器看起來像是照相機的長鏡頭，可能也影響了維安人員的判斷，但重點還是「維安出現了鬆懈」。

安倍 槍擊 日本

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