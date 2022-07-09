強生辭黨魁 讓保守黨這些人考慮接棒 賭盤看好「他」

英國下院議員、前財政大臣蘇納克。路透資料照片

英國 首相強生辭去保守黨黨魁一職，外界預期多達15人試圖取而代之。其中，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）8日正式啟動競選活動，爭取成為新任黨魁與首相。據報導，他不僅是迄今宣布參選的最知名人物，更在最新開出的賭盤獨占鰲頭。

BBC與衛報報導，蘇納克5日從強生內閣辭職，協助啟動國務部長與議會私人秘書等政務官大規模出走，進而迫使強生卸下黨魁。有報導指蘇納克宣布參選之前，就向同僚透露自己掌握了80至100名下院議員的支持。

除蘇納克外，資深後座議員圖根哈特（Tom Tugendhat）、檢察總長布雷弗曼（Suella Braverman）及前平等事務國務部長巴登諾克（Kemi Badenoch）都已宣布計畫出馬角逐。

據報導，前外交大臣杭特（Jeremy Hunt）、現任國防大臣華勒斯（Ben Wallace）跟前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）據稱均正在考慮參選。外界也預期，現任財相查哈威（Nadhim Zahawi）及外相特拉斯（Liz Truss）在內的其他內閣大臣將在未來幾天內投入選戰。

英國博彩公司已對最有可能投入保守黨黨魁選戰的候選人做出快速判斷，特別是本周押注蘇納克和華勒斯的賠率已經急遽下降。根據整理，賭盤目前看好的名列前茅人選依序是蘇納克、華勒斯、貿易政策國務部長摩丹特（Penny Mordaunt）、圖根哈特、特拉斯與杭特。其中，蘇納克目前以2/1的賠率獨占鰲頭。