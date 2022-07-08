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安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

編譯徐榆涵／即時報導
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特
日本前首相安倍晉三（中間）8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，上個月才發推文分享全家福照慶祝母親安倍洋子（左一）94歲大壽，令人不勝唏噓。取材自推特

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時遭槍殺不治，死因爲動脈失血過多所致，安倍的妻子安倍昭惠當下接獲消息後，立馬趕赴奈良縣立醫科大學附屬醫院，據了解，安倍昭惠原本很冷靜，但仍情緒崩潰，趕往奈良前對熟人說道「安倍再也不能從政了」。安倍的母親安倍洋子則是在療養院吃午餐看電視時得知消息，當場痛哭。

日本週刊Friday報導，安倍昭惠8日趕往奈良縣立醫科大學附屬醫院前，一直表現得很穩重，得知安倍狀況危急時，理智線終於斷了，淚流滿面，前往奈良之前對熟人說道，「他再也不能從政了」，聲音平靜而顫抖。

此外，事情發生當下，安倍的母親安倍洋子正在療養院，當時是午飯時間，她看新聞時得知了消息，當下還沒馬上意識到是自己兒子被槍擊，正當服務員匆忙要關掉電視時，安倍母親不禁掉下淚來。

1960年，安倍洋子的父親岸信介在慶祝自民黨新任總裁池田勇人的上任祝賀大會時，突然遭到右翼人士刺傷，隨後遭人抬出會場，所幸保住一命、逃過一劫。安倍洋子也有過為父親哭泣擔心過的經歷，現在萬萬沒想到，自己兒子竟中了一顆致命子彈。

安倍晉三6月14日才在推特發文PO出全家福照，與妻子、哥哥安倍寬信與弟弟岸信夫齊聚一堂，為母親慶祝94歲大壽，並寫道，「今天是母親的94歲生日。三兄弟久違地聚在一起，開心地談著小時候的事。」未料時隔不到一個月，安倍便遭遇不測、從此與家人天人永隔。

安倍 療養院 日本

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