日本「最長政權」首相 安倍留下的無言結局

安倍晉三遭槍擊的新聞立即成為日媒報紙頭條。 (美聯社)

「日本 最長政權的前首相，留下戰後日本政治史上的無言結局。」日本前首相安倍 晉三於7月8日遭遇槍擊 ，搶救無效後不治身亡，終年67歲。曾創下日本首相在位紀錄任期的安倍晉三，花開花落的政治人生，誰也沒想到竟會是在2022年的當代日本，以「被刺殺」結束一生。然而安倍身亡以後，仍留下許多問題待解，是否會衝擊自民黨派閥整合、國內和對外政治的影響？如今正掀起日本社會和政壇的沉痛風暴。圖為2010年安倍晉三訪問台灣，前往鼎泰豐享用小籠包的情景。

安倍晉三7月8日遭槍擊後送醫急救，當地時間傍晚5點3分因失血過多死亡，終年67歲。根據負責救治的奈良縣立醫科大附屬醫院說法，安倍頸部有嚴重傷口、深度直達心臟位置，造成大量失血，最終回天乏術。

槍手山上徹也正由警方調查中，然而其言詞反覆不明，一下說「對安倍不滿」、又說「不是政治動機」，還有一說「其實是要來針對特定宗教團體成員攻擊」，尚未能釐清實際犯案動機。警方已經搜索山上的住宅，並查獲爆裂物，同時警方資料顯示，在今年年初時山上徹也就被發現持有一把槍械、內裝6發子彈，是否早有預謀犯案？目前尚待調查。

安倍晉三1954年9月21日出生於東京，不過家族本籍是山口縣的政治世家，祖父安倍寬曾為國會議員、父親安倍晉太郎則是歷任內閣官房長官與外務大臣，安倍晉三的母親岸洋子，則是日本有「昭和妖怪」之稱的前首相——岸信介——的獨生女岸洋子，安倍的外叔公還是前首相佐藤榮作，安倍晉三的親弟岸信夫目前則為防衛大臣（本姓安倍，過繼給舅舅岸信和而改姓岸），安倍一族可謂家世顯赫。

在這樣的政治世家裡成長，安倍晉三就像其他日本政治家族一樣，很自然地就踏上政壇之路，從名門私校的成蹊學園一路完成學業後，又赴美國進修、1982年跟隨父親的腳步進入外務省擔任秘書官，1991年父親晉太郎病逝，安倍繼承衣缽，回到老家山口縣耕耘，1993年選上眾議員，正式進入國會，安倍晉三時年39歲。

拜家族之庇蔭，安倍得以進入自民黨最大派閥——清和研究會——這也是父親晉太郎曾經擔任過派閥會長的最具實力政治團體。雖然青年時期的安倍表面上是個「政治少爺」形象，但在黨內卻以其個人合縱連橫的手腕，頗得到自民黨中大老們的青睞，1995年後安倍與小泉純一郎攜手合作，安倍力拱小泉這位非典型的政治家，也與細田派（即前述的清和研究會）大老森喜朗交好，所以在森喜朗當上首相時，得以擔任內閣官房副長官。而到2001年掀起自民黨革新浪潮的小泉純一郎組閣，安倍更上一層樓，擔任自民黨幹事長與內閣官房長官。

也同樣是在小泉的助力之下，年僅52歲的安倍在2006年9月當選自民黨總裁，成為日本史上第一位戰後出生、也是最年輕的首相。

從2012年12月26日安倍第二次內閣開始算起，在位期間長達7年8個月，總共2,822天，創下日本戰後政壇最長政權紀錄。任內以挽救經濟的「安倍經濟學」、「觀光立國」等政策聞名，同時積極推動日本修憲，期望促成自衛隊國家武力正常化，但其任內始終無法完成的修憲提案，就成了安倍在後來辭職後未能完成的政治遺憾。

安倍任內也屢屢爆發過爭議，諸如森友學園、加計學園弊案，財務省文書竄改事件，賞櫻會醜聞，東京最高檢檢事長事件等等，相關案件都幾乎與安倍本人有關，但儘管事件延燒，卻始終無法動搖安倍的政治地位，自民黨也在安倍政權「一強獨霸」的穩定狀態下，風平浪靜度過每一個關卡。

安倍過去也以「友台派」著稱，關於面對中國、台灣的區域安全問題，也多次公開表示對台灣的支持。近期重啟的「四方安全對話」（Quad），也是安倍任內在2007年時首次啟動，結盟美國、澳洲以及印度來防堵中國，加上安倍二次執政期間積極與美國交好，種種的外交戰略舉措都讓鄰近的中國很不是滋味。同時安倍也曾因為參拜靖國神社，引發中韓的歷史仇恨情結，而這一次安倍槍擊身亡一案，竟也在中國網路社群中掀起「慶賀」：

「昨日七七事變，今日安倍再見。」

「一個古稀老人連中三槍，整個圈子都在慶祝，社會讓我失望，人性在哪裡？道德在哪裡？法律在哪裡？開席在哪裡？我坐哪桌？ 」

「日本應當放下仇恨，原諒槍手並且抹去這段安倍晉三被刺歷史。」

對比全球的Twitter社群，在安倍死訊證實之後，Twitter上則是所有熱門關鍵詞都與安倍有關，「安倍さん」、「総理大臣」、「安倍元首相」、「民主主義」…等，之中還有一個「為了日本」（日本のため），安倍支持者哀悼安倍為了日本盡心盡力，最終卻遭逢不幸。

然而安倍的身亡，恐怕也會對日本政治和國際引發不小的漣漪。安倍原本是自民黨中目前最大派閥的會長，儘管已經卸任首相，仍保有十足的政治影響力，又是親台派的領袖人物。安倍過世之後，誰能接掌派閥猶未可知，是否會動搖自民黨政權未來的政治走向，還有待派閥整合的後續觀察。而當前7月10日的參院選，應會照常如期投票。