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俄國法院一道命令恐阻擋哈薩克石油出口 歐洲大為恐慌

編譯劉忠勇／綜合外電
油輪在CPC碼頭外海等候進港裝運石油。美聯社
油輪在CPC碼頭外海等候進港裝運石油。美聯社

俄羅斯法院下令停止從黑海一處碼頭裝運原油，對於已經感受到多年來最嚴峻供應狀況的歐洲原油交易員來說，這個消息讓他們如坐針氈，與俄油構成競爭關係的其他石油價格應聲上揚。

周二，俄羅斯法院下令CPC碼頭暫停營運30天，以往每月超過3,000萬桶原油（主要是哈薩克的原油）通過此碼頭出口到海外。法院表示，下達禁止令是因為此設施違反預防漏油計畫。

目前碼頭運行正常。但如果法令實施，對歐洲石油市場將是又一次衝擊。由於利比亞局勢的動盪，本來供應已經少了一大塊，預計來自其他地區的石油也會出現大幅下降。

頗受歐洲煉油廠歡迎的亞塞拜然輕質原油價格（Zeri light）較基準布蘭特原油溢價超過每桶10美元，是幾位交易員生平見過的最高價差。奈及利亞Forcados原油每桶溢價14美元。

西德州中級原油（WTI）周四大漲4.3%，結算價超過每桶102美元。紐約8月WTI合約上漲4.20美元，結算價報每桶102.73美元。9月交割布蘭特原油特期貨漲3.96美元，結算價報每桶104.65美元。

俄烏戰爭爆發後，歐洲煉油商現在大多迴避俄羅斯的烏拉爾原油，更加重視其他供應來源。

彭博匯編的油輪追蹤數據顯示，亞塞拜然、哈薩克、利比亞、北海、西非這幾大歐洲主要供油來源6月出口合計下滑104萬桶 。

由於當地政治局勢惡化，利比亞對歐石油供應已經降至去年的三分之一左右。如果俄羅斯法庭禁令執行，歐洲每天將至少失去100萬桶原油。

歐洲多位石油交易員對CPC碼頭可能關閉表示憂心，擔心原油現貨價進一步上漲，因為買家將繼續尋找可替代的油品。一些已經訂購了8月由CPC裝運原油的煉油廠表示，他們擔心發貨可能延遲。

7月計畫從CPC裝運的原油量為每日124萬桶左右，略少於第1季的140萬至150萬桶水平，主要是由於哈薩克的Kashagan油田進行歲修。

石油 俄羅斯 哈薩克

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