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日MeToo代表人物…伊藤詩織遭性侵 最高院判雙方互賠

編譯莊蕙嘉／即時報導
伊藤詩織被視為日本「MeToo」運動代表人物，圖為她2019年赴東京高院聆判。（美聯社）
伊藤詩織被視為日本「MeToo」運動代表人物，圖為她2019年赴東京高院聆判。（美聯社）

日本版「MeToo」運動代表人物，獨立記者伊藤詩織控告TBS電視台華府分局前局長山口敬之性侵案，日本最高法院8日作出判決，五人制合議庭一致駁回雙方上訴，維持二審判決，雙方各須付出判決金額作為名譽損害賠償，全案定讞。

伊藤因想從事新聞工作，透過介紹認識山口，2015年4月3日兩人在東京共進晚餐。伊藤宣稱席間被下藥，被山口帶到飯店房間性侵。她同月9日到警局諮詢，月底報案控告山口性侵。

山口則堅持是兩情相悅，且伊藤全程清醒，雙方另互提損害名譽訴訟。

東京地院2019年判決，認為合意性行為不存在，判山口應賠償330萬日圓（約2.4萬美元）。東京高等法院今年1月作出二審判決，維持一審「合意性行為不存在」見解，判山口應賠伊藤332萬日圓；但同時認為伊藤將事件寫成書出版，確有損害山口名譽，判伊藤應賠山口55萬日圓（約4038美元）。

兩造皆不服二審判決，雙雙上訴，遭最高院駁回，並判伊藤和山口各須支付55萬及330萬日圓給對方。

事發後山口被TBS解職，他現在擔任民間企業理事，也偶爾上電視或廣播節目評論時事。山口擔任記者期間曾被譏稱為「安倍晉三御用記者」，安倍8日遭暗殺身亡，山口立即在臉書發文悼念，並上傳他和安倍的合照，對性侵官司則隻字未提。

山口敬之（中）8日上傳他和安倍晉三（左）及自民黨副黨魁麻生太郎（右）的往日合影。...
山口敬之（中）8日上傳他和安倍晉三（左）及自民黨副黨魁麻生太郎（右）的往日合影。（取自山口敬之臉書）

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