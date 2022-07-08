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安倍晉三身亡 從政路得天獨厚 卻不敵命運捉弄

編譯湯淑君／綜合外電
前日本首相安倍晉三。圖／路透
前日本首相安倍晉三。圖／路透

日本前首相安倍晉三8日驚傳在選舉造勢場合挨槍，不治身亡，享年67歲。安倍被視為改革和年輕的象徵，但他二度辭去首相職位皆出自於病痛，推出「安倍經濟學」政策振興經濟也未竟其功，好不容易主辦奧運卻未能親自主持盛會，留下許多壯志未酬的遺憾。

安倍出身自富裕的保守派政治世家，1993年就當選國會議員，2006年更躍為日本二次世界大戰後年紀最輕的首相，但上任後醜聞纏身，只做一年就在2007年以潰瘍性結腸炎病痛為由閃辭下台。但五年後，安倍以罕見的東山再起之姿，領導2009年淪為在野黨的自民黨（LDP）於2012年重掌政權，也二度出任首相，信誓旦旦將重振經濟。

安倍推出三管齊下的「安倍經濟學」策略，力圖藉超寬鬆貨幣政策、財政支出和結構性改革，振興隨人口迅速老化、萎縮而委靡不振的經濟。然而，通縮在日本長年根深柢固，要迅速連根拔除談何容易。2019年提高消費稅和美中貿易戰爆發，更重創他的成長策略。

安倍原本寄望贏得2020年東京奧運主辦權後，能帶動經濟成長。不料新冠肺炎疫情爆發，奧運被迫延後到2021年，日本經濟也在同年陷入歷年最大一波衰退。

安倍在2019年11月成為日本史上在位最長的首相，但他抗疫反應遲鈍犯眾怒，包括疫情爆發初期未能果斷關閉邊境、敦促民眾居家避疫和商店歇業，加上又身陷一連串醜聞風暴，導致安倍民意支持度下滑。最後，他在2020年8月意外宣布辭職，理由是潰瘍性結腸炎舊疾復發，以致最後未能以首相身分主持他一手促成的東京奧運開幕式。

然而，直到今天，日本染疫死亡率仍遠低於許多已開發國家。

安倍 日本 東京奧運

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