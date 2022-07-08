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日本教授：安倍遇刺後 民眾為槍枝問題感到焦慮

自詡認真正直 英前財相蘇納克投入首相角逐

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導
「泰晤士報」今天報導，英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）將把自己定調為「嚴峻時期的一名認真候選人」，投入保守黨黨魁角逐，自稱是唯一誠信正直的候選人。 美聯社
「泰晤士報」今天報導，英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）將把自己定調為「嚴峻時期的一名認真候選人」，投入保守黨黨魁角逐，自稱是唯一誠信正直的候選人。 美聯社

「泰晤士報」今天報導，英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）將把自己定調為「嚴峻時期的一名認真候選人」，投入保守黨黨魁角逐，自稱是唯一誠信正直的候選人。

「泰晤士報」（the Times）政治主編史溫福德（Steven Swinford）表示，為抗議首相強生（BorisJohnson）領導而於兩天前辭職的蘇納克，將論證自己可以挽救保守黨的「品牌」，且有處理經濟危機的經驗。

強生宣布辭職後，將留任首相至保守黨選出新黨魁。蘇納克被認為是最有可能接替強生的人選之一。

英國市調公司「輿觀」（YouGov）7月6日至7日所作民調顯示，蘇納克獲10%支持，僅次於國防大臣華勒斯（Ben Wallace）的13%和貿易政策部長摩丹特（Penny Mordaunt）的12%。

印度「第一郵報」（Firstpost）網站報導，42歲的蘇納克生於英國南安普敦（Southampton）地區一個印度裔家庭，母親是藥劑師，父親是英國國民保健署（NHS）的家庭醫師（GP）。祖父母則來自印度北部的旁遮普省（Punjab）。

蘇納克自牛津大學畢業後，前往史丹佛大學深造，也在這裡遇到妻子阿克莎塔．莫西（AkshataMurthy）。阿克莎塔的父親是IT巨頭印福思科技公司（Infosys）共同創辦人納拉雅納．莫西（NarayanaMurthy）。

蘇納克曾擔任高盛集團（Goldman Sachs）分析師，2015年首次當選國會議員，此後在保守黨內逐步晉升。蘇納克支持英國脫歐，是強生推動離開歐盟的支持者之一。強生在2020年2月任命他為財政大臣時，英國大眾幾乎不曉得這號人物。

然而，這位英國史上第一位印度裔財政大臣令民眾為之著迷，成了耀眼的政壇新星。強生因COVID-19疫情首次下令全英國封城時，蘇納克制定了一套大規模金融救援方案，保障數百萬工作崗位，為他贏得讚譽。他的吃外食救經濟（eat out to help out）計畫也取得巨大成功。蘇納克的聲望後來甚至超過他的老闆強生。

儘管蘇納克與強生關係密切，但在公私生活兩方面，他都與這位緋聞不斷的首相形成鮮明對比。

強生的執政風格被描繪成雜亂無章，但蘇納克卻是注重細節的「政策宅」（wonk）。

兩人連外表也差異甚大，強生一頭亂髮、不修邊幅，蘇納克則在社交媒體上精心打造自己形象，包括名牌服飾、頂級小配件，甚至還有一隻頗上鏡的狗狗。

被英國小報暱稱為「魅力瑞希」（Dishy Rishi）的蘇納克，是英國政壇冉冉上升的新星，幾個月來，他一直被認為有可能成為強生的繼任者。

不過，蘇納克也有其罩門，他對數百萬人增稅，但他的富豪妻子阿克莎塔卻被揭露利用非居籍（non-domiciled）身分逃稅；以及他和強生一樣陷入「派對門」，因違反防疫規定被罰款，使他成了「貓膩瑞希」（Fishy Rishi）。

儘管如此，許多人仍認為蘇納克是首相職位主要競爭者之一，不僅民調支持這一點，博彩公司的賠率也對他十分看好。

英國 印度 民調

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