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日本教授：安倍遇刺後 民眾為槍枝問題感到焦慮

安倍槍手住處搜出疑似爆裂物 疑今春就在預謀犯案

克魯曼憶安倍：創新、不墨守成規的經濟領導者

編譯湯淑君／綜合外電
這幀2016年3月22日檔案照顯示，前日本首相安倍晉三（左一）接見經濟學家克魯曼（右一），就經濟議題向他請益。美聯社
這幀2016年3月22日檔案照顯示，前日本首相安倍晉三（左一）接見經濟學家克魯曼（右一），就經濟議題向他請益。美聯社

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，舉世震驚。曾與安倍有一面之緣的諾貝爾經濟學獎得主克魯曼形容，安倍是勇於創新的經濟領導者，為了打斷日本通縮趨勢願意嘗試非正統的財政與貨幣政策。

克魯曼8日推文說，安倍遇刺令人驚愕，他對此事件無可置評，但可談談2016年3月與安倍會晤的感想。克魯曼形容，安倍是個「複雜」、「有意思」的領導人，但「難以描述其特質」。

眾所周知，安倍為日本戰爭罪行辯護，也算是個軍國主義者，或至少倡議日本必要時動用武力。對此，克魯曼「沒好話可說」。

不過，克魯曼稱讚安倍是位「創新的經濟領導者，願意為打破日本通縮局面，而突破財政與貨幣傳統的做法」。在他眼中，安倍在其他方面也出人意料地「不墨守成規」。

克魯曼回憶起2016年與安倍會晤時，力勸他不要調高消費稅，否則可能使日本的經濟進展脫軌。（譯按：當時克魯曼建議安倍暫緩調高消費稅，考慮擴大財政支出。後來安倍果真延後加稅，但最終還是在政治壓力下，於2019年10月把消費稅從8%提高到10%。許多評論者認為此舉是「安倍經濟學」的一大敗筆）

除此之外，克魯曼本想在那場會晤中抽一點時間建議安倍，基於日本人口結構問題，應善用女性勞動力，不料還沒開口，安倍就主動先提起此議題。

克魯曼說：「無論對他有何說法，安倍絕不是個單純的社會保守主義者。」推文中還引用根據經濟合作發展組織（OECD）統計數字繪製的圖表，顯示大約在2015年，日本15歲至64歲女性的勞動參與率超前美國同年齡層女性，之後大幅領先，儘管日本女性勞工至今仍大致受限於較低薪工作。

那趟日本行還讓克魯曼見識到東京活力充沛的文化景致。克魯曼說，常有人取笑日本社會「停滯不前」，但他不以為然。日本社會確實遭遇高齡化，但「一點也不停滯」，在許多方面其實「活力十足」。若以為日本毫無未來可言，將是大錯特錯。日本有許多長處值得學習，仍是個舉足輕重的國家。

安倍 日本 克魯曼

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