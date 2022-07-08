我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本教授：安倍遇刺後 民眾為槍枝問題感到焦慮

安倍槍手住處搜出疑似爆裂物 疑今春就在預謀犯案

紀錄親民一面…安倍與女高中生互動畫面曝光 網友淚崩

聯合新聞網／ 綜合報導
安倍晉三昨日答應女高中生的要求，兩人一同比愛心。圖／取自抖音影片
安倍晉三昨日答應女高中生的要求，兩人一同比愛心。圖／取自抖音影片

日本前任首相安倍晉三8日上午於奈良市發表演說，卻意外遭41歲男子山上徹也連開2槍，造成心肺停止血流倒地，送醫搶救後仍不治身亡，享壽67歲，震驚全世界。有日本網友便分享一段於7日拍攝的影片，影片中記錄了安倍晉三與女高中生之間可愛的互動；影片一經分享，再度讓網友淚目。

一名日本網友在抖音發布一段短影片，影片中是安倍晉三昨日街頭造勢時與民眾互動的畫面，當時，一名女高中生詢問安倍晉三能不能給她一顆愛心，並伸出手比出半顆愛心的手勢；隨後，安倍晉三也伸出手比出半顆愛心，並問「是這樣嗎？」、「現在流行這個嗎？」，親民的作為也讓現場引起一陣尖叫。

影片被分享至推特後，許多網友留言表示想保存這段影片，並表示、「看到這段影片讓人好心痛」、「我無法停止哭泣」、「他不應該在這樣的情況下逝去」、「竟然有這樣可愛的一面，他真的是一個很好的人」、「原本無感，但看到這段影片我淚流滿面」。

@userkzdjvo2xyv 昨日ハートしてもらったのに、今日撃たれたなんてむり、、、しなないで#安倍晋三#ガーデンズ #7/7＃銃弾＃安倍晋三銃弾事件#元総理大臣 #あべのますく ♬ オリジナル楽曲  - ま

安倍 日本 抖音

上一則

日本教授：安倍遇刺後 民眾為槍枝問題感到焦慮

下一則

克魯曼憶安倍：創新、不墨守成規的經濟領導者

延伸閱讀

安倍遇刺身亡 拜登哀悼美日聯盟捍衛者

安倍遇刺身亡 拜登哀悼美日聯盟捍衛者
安倍遇刺有網友叫好 中外交部：無關中日關係

安倍遇刺有網友叫好 中外交部：無關中日關係
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

熱門新聞

推特流出安倍晉三中槍畫面。（取材自推特）

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

2022-07-08 07:49
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

2022-07-08 00:02
英國首相強生。(Getty Images)

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

2022-07-07 08:18
退役美軍德瑞克。(美聯社)

赴烏克蘭參戰遭俘 退役美軍求情：我一槍也沒開

2022-06-30 15:06
中國三大航空集團——南航、國航、東航向空巴購買96、96、100架A320NEO系列飛機，總價327.57億美元，是近三年來中國民航業最大規模的客機訂單。(Getty Images)

空巴拿下超級大單 中國三大航空集團共訂購292架飛機

2022-07-01 13:50
丹麥首都哥本哈根一間購物中心驚傳槍擊事件，只見槍手神態自若、一派輕鬆地持槍在中心內漫步，嚇得民眾瘋狂逃竄。根據警方最新說法，目前死亡人數已升至3人、另外有3人受傷。(Getty Images)

不排除恐攻 民眾聞槍聲逃竄 哥本哈根商場槍擊案3死3傷

2022-07-03 21:15

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊
「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售

「台二代」6000萬買洛杉磯未完工豪宅 2年後1.5億求售
林青霞億萬豪宅驚傳凌晨大火 傭人抱寵物犬逃生

林青霞億萬豪宅驚傳凌晨大火 傭人抱寵物犬逃生
房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息