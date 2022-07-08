紀錄親民一面…安倍與女高中生互動畫面曝光 網友淚崩

安倍晉三昨日答應女高中生的要求，兩人一同比愛心。圖／取自抖音影片

日本 前任首相安倍 晉三8日上午於奈良市發表演說，卻意外遭41歲男子山上徹也連開2槍，造成心肺停止血流倒地，送醫搶救後仍不治身亡，享壽67歲，震驚全世界。有日本網友便分享一段於7日拍攝的影片，影片中記錄了安倍晉三與女高中生之間可愛的互動；影片一經分享，再度讓網友淚目。

一名日本網友在抖音 發布一段短影片，影片中是安倍晉三昨日街頭造勢時與民眾互動的畫面，當時，一名女高中生詢問安倍晉三能不能給她一顆愛心，並伸出手比出半顆愛心的手勢；隨後，安倍晉三也伸出手比出半顆愛心，並問「是這樣嗎？」、「現在流行這個嗎？」，親民的作為也讓現場引起一陣尖叫。

影片被分享至推特後，許多網友留言表示想保存這段影片，並表示、「看到這段影片讓人好心痛」、「我無法停止哭泣」、「他不應該在這樣的情況下逝去」、「竟然有這樣可愛的一面，他真的是一個很好的人」、「原本無感，但看到這段影片我淚流滿面」。