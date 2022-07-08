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日本教授：安倍遇刺後 民眾為槍枝問題感到焦慮

安倍槍手住處搜出疑似爆裂物 疑今春就在預謀犯案

日本教授：安倍遇刺後 民眾為槍枝問題感到焦慮

記者顏伶如／綜合報導
槍枝暴力在日本極為罕見，安倍遇刺一事讓日本民眾為之震驚。圖為民眾自發前往安倍遇刺現場哀悼。(美聯社)
槍枝暴力在日本極為罕見，安倍遇刺一事讓日本民眾為之震驚。圖為民眾自發前往安倍遇刺現場哀悼。(美聯社)

日本前首相安倍晉三(Shinzo Abe)8日在議員候選人造勢場合演說時遭槍擊，緊急送醫後宣告不治，享壽67歲。華盛頓郵報報導，倫敦大學亞非學院(SOAS University of London)日本史講師鈴木聰美(Satona Suzuki)指出，槍枝暴力在日本極為罕見，這起事件除了讓日本民眾為之震驚，也將覺得害怕，出現一種與美國民眾看待槍枝問題時不一樣的焦慮感。

華盛頓郵報報導，由於日本對槍枝嚴格管控，通常槍枝暴力的發生都與極道(yakuza)有關，意指與暴力或組織犯罪有關的人物或團體。根據日本警政機關統計，2021年當中，日本共有10起與意外或自殺無關的槍擊通報案件，累計造成1人死亡，4人受傷，在這10起槍擊事件裡，共有8起與極道有關。

鈴木聰美指出，1920年代後期到1930年代之間，日本政壇頻傳政治暗殺，但隨著時空環境轉移，政治暗殺已經成為過去式。她說，安倍晉三遇刺事件將讓日本民眾高度震驚。

她表示：「民眾會因此而覺得害怕，但跟美國卻不一樣。這並不是有瘋狂槍手闖到學校或購物中心開槍的狀況，民眾會有一種不一樣的焦慮感」。

安倍晉三的外公、前任日本首相岸信介(Nobusuke Kishi)1960年7月14日曾遭人持刀刺傷。

1994年，前任日相細川護熙(Morihiro Hosokawa)在東京飯店裡遭到槍手開槍，但未受傷。日本副首相金丸信(Shin Kanemaru)1992年曾是槍手攻擊目標，但未受傷。

2007年，長崎(Nagasaki)市長伊藤一長(Ito Itcho)被槍手射殺，享壽62歲，警方研判槍手為組織犯罪集團成員。

華盛頓郵報分析，在日本取得槍枝非常困難，需要申請執照、參加訓練課程並通過筆試。申請人必須通過漫長的背景調查程序，包括家庭、工作以及犯罪紀錄等層面調查，同時要附上確認心理健康的醫師證明。申請人若有酗酒、家暴等傾向，甚至曾經與鄰居發生糾紛，都在審查過程中被警方視為可疑。

審查過程中，警方會派員前往申請人住家查看，確認申請人是否會把槍枝依法放在釘在牆上的上鎖箱子裡。法律規定箱子必須有三道鎖，申請人必須參加一整天的槍枝安全課程與練習。

日本警察廳(National Police Agency)統計顯示，2020年日本有將近19萬2000把擁有執照的合法槍枝，絕大多數為獵槍。日本總人口約1億2500萬人。

日本 華盛頓郵報 安倍

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