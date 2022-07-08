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安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

日相岸田文雄東京記者會數度哽咽：安倍情況危急

編譯徐榆涵、劉忠勇／即時報導
日本首相岸田文雄稍早返回東京並於記者會上哽咽表示，醫生正在極力搶救，安倍目前情況危急。（取材自YouTube）
日本首相岸田文雄稍早返回東京並於記者會上哽咽表示，醫生正在極力搶救，安倍目前情況危急。（取材自YouTube）

日本前首相安倍晉三當地時間8日上午於奈良市發表演說時遭槍擊，日本首相岸田文雄稍早返回東京並於記者會上哽咽表示，醫生正在極力搶救，安倍目前情況危急，仍在進行緊急治療，強調這是無法被原諒行為。

岸田在東京舉行的記者會上譴責暴力，痛批嫌犯「野蠻」，「完全不能容忍」。他盼望安倍迅速康復。

岸田文雄表示，「安倍晉三目前情況危急，醫生正在全力搶救」。日本政府對這起刺殺表示最強烈的譴責。 岸田稱，嫌犯山下徹也向警方供述，他「對安倍不滿，因此想殺了他」。

東證股價指數（Topix）收盤小漲0.3%，自盤中多達1.4%的漲幅大幅收斂。日圓兌美元走升，日圓兌美元一度升值0.4%至135.50。

從NHK影片來看，安倍正為周日的參院選舉站台講話時，身後冒出疑似開槍後出現的煙霧。據目擊者描述，凶嫌自從後方接近安倍，在距離約三公尺處向他開槍。目擊者說，現場聽到兩聲槍響，在第二聲槍響後，安倍倒地，由直升機送往醫院。

行凶工具可能是一個土製火器。NHK報導，警方逮捕一名曾是海上自衛隊員的41歲男子，現場找到一個用膠帶纏繞一塊的兩根金屬管子。從NHK播出畫面可以看見，行凶男子立即遭到制服。

目前還不清楚安倍遭到槍擊對選情可能的影響，自民黨原本可望輕鬆贏得選舉。

岸田文雄接掌首相後，安倍仍有相當的影響力，尤其是在國防安全的問題上。安倍主張大幅增加國防支出，並修改和平憲法。

三井住友銀行分析師 Masahiro Yamaguchi 說：「股市出現直覺賣壓。如果包括貨幣寬鬆在內政府政策受到影響，將是股市的利空。他在幕後顯然在各方面有影響力。」

Aozora Bank外匯產品經理Akira Moroga表示，安倍疑遭槍擊的報道傳出後，市場出現直覺的避險反應，推動日圓走升。他表示，鑒於目前缺乏詳細情況，匯率走勢可能無法持續，日圓能否繼續走高不明朗。

安倍是日本史上在位最久的首相，任內協助日本成功擺脫通縮，也致力和最大貿易夥伴中國大陸保持良好關係。他最為人熟知的政績，大概要數他曾經推動的「安倍經濟學」。

安倍 日本 岸田文雄

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