安倍中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

日本前首相安倍晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。(取材自推特)

日本 前首相安倍 晉三8日上午於奈良市演說中突遭到槍擊，嫌犯山上徹也隨後遭到逮捕，更多現場畫面也陸續曝光，包括兇嫌是如何從安倍背後悄悄靠近的片段。

根據推特上曝光的影片，當安倍開始演說時不時向民眾鞠躬揮手致意，這段從安倍正前方拍攝的影片可以清晰見到42歲的山上徹也身穿灰色短袖上衣、戴著口罩站在安倍右後方，他不時環顧四周、還不時跟著現場民眾一起拍手，似乎在尋找合適的時機靠近安倍。

先前報導指出，安倍是在演講到約1分52秒時從背後遭開2槍、擊中左胸。奈良警方最初表示山上徹也使用的是霰彈槍，但後來已更改為手槍。目擊者接受採訪時表示「第一聲槍響後安倍並未停止講演，直到第二聲槍響他才倒地」。

另一名目擊者透露山上徹也開火後將槍枝放在原地、面對警方上前壓制時也豪無抵抗。

日媒FNN引述多位政府消息人士說法指出，當場被捕的41歲嫌犯山上徹也為海上自衛隊的前自衛官，也住在奈良市的大宮町，現已被移送到奈良西警察 署，正在詳細調查他的犯案動機。

路透報導，日本內閣官房長官松野博一在記者會上表示「安倍的情況目前不明、仍在確認中」。

來源:聯合影音