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安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持「手槍」襲擊

中央社／台北8日電
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）
槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也（右）。（取材自推特）

日本前首相安倍晉三今天在當地時間11時30分左右，在奈良市民幫參議院議員候選人助選時，疑遭一名男子持槍槍擊流血送醫，呈現心肺功能停止狀態。槍擊嫌犯是40多歲男子山上徹也，當場被警方以殺人未遂罪嫌逮捕。

根據影片可以看到，當時安倍正在講話，結果出現一陣白煙後，安倍隨之倒地，周遭的人立刻衝上前去關心傷勢。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午11時30分左右，安倍在奈良市的近鐵大和西大寺車站北口幫自民黨籍參議院候選人助選時，遭人持槍從背後開槍。安倍起初還有意識，但後來呈現心肺機能停止的狀態。

原先有消息指安倍遭嫌犯以以霰彈槍從背後擊中左胸，但共同社報導，日本奈良縣警方透露，襲擊安倍時使用的是手槍，而非霰彈槍。

日本前首相安倍晉三8日在奈良市演說時中槍送醫。(路透)
日本前首相安倍晉三8日在奈良市演說時中槍送醫。(路透)

NHK採訪的記者當場聽到兩聲槍聲，安倍疑遭槍擊流血倒下，似乎胸部中槍，槍聲發出的10分鐘後，救護車前來，安倍被用醫療直升機緊急奈良縣立醫院急救。後來警方以涉嫌殺人未遂之由，逮捕一名40幾歲男子，並扣押此男的槍枝。

安倍今天行程有幾項街頭助選，上午在奈良市近鐵大和西大寺車站北口，預定下午在京都府四條河原町、晚上7時許到埼玉縣大宮車站西口助選。

日本前首相安倍晉三8日在奈良市演說時中槍送醫。(美聯社)
日本前首相安倍晉三8日在奈良市演說時中槍送醫。(美聯社)

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