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巴西猴痘散播速度加快 擬研製疫苗

中央社／聖保羅7日專電
巴西猴痘散播速度加快，巴西聖保羅州布坦坦研究所考慮生產疫苗。（美聯社）
巴西猴痘散播速度加快，巴西聖保羅州布坦坦研究所考慮生產疫苗。（美聯社）

迄今為止，巴西已確認121例猴痘病例，另外55例疑似病例在調查中。由於疾病散播速度加快，聖保羅州布坦坦研究所正在考慮生產猴痘疫苗

根據巴西衛生部數據，聖保羅州受影響最嚴重，有77例確診病例；其次是里約熱內盧28例；米納斯吉拉斯（Minas Gerai）8例；塞阿拉（Ceará）、巴拉納（Paraná）和南大河州各2例；北大河州和聯邦特區巴西利亞各1例。

鑑於猴痘散播速度加快，聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）成立了一個由9位專家組成的委員會，提交關於生產猴痘疫苗可能性的分析、研究和建議。

布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）在記者會上說，研究所曾經在1970年代生產天花疫苗，可利用豐富的經驗快速研製出猴痘疫苗。

聖保羅大學綜合診所醫院（HC-USP）感染學家柯斯塔（Álvaro da Costa）指出，越來越多猴痘確診患者沒有旅行史，也沒有接觸過曾前往猴痘病例國家的人，是巴西正在經歷疾病傳播增加的跡象之一。

柯斯塔表示，關於猴痘病毒的傳播途徑，眾說紛紜，從最近幾週觀察到的情況來看，通過性交時皮膚與皮膚的密切接觸傳播，似乎是一種非常重要的傳播途徑。

此外，通過共用物體、親吻、擁抱和接觸呼吸道分泌物，也可能感染猴痘病毒，主要症狀包括發燒、頭痛、淋巴腺腫大、皮膚皮疹等 。

世界衛生組織（WHO）6日指出，全世界58個國家確認猴痘病例數超過6000例，85%的確診病例發生在歐洲國家。

世衛組織6月25日表示，猴痘疫情並非國際關切的緊急公共衛生事件，但根據6日最新數據，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示對猴痘疫情感到擔憂，並警告缺乏檢測可能導致病例低報，世衛組織將再度開會討論是否更新狀態。

猴痘 疫苗 巴西

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