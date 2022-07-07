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英女用頭髮植眉毛 「不斷變長」每個月都得修剪

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為了擁有濃密的眉毛，將頭髮毛囊移植到眉毛上。（取材自推特）
女子為了擁有濃密的眉毛，將頭髮毛囊移植到眉毛上。（取材自推特）

英國一名女子，因為想要擁有濃密的眉毛，於是用頭髮移植到眉毛上，沒想到現在她的「眉毛」生長速度就跟頭髮差不多快，讓她得要一直不斷修剪維持眉型。

據「鏡報」（Mirror）報導，英國一名36歲女子伊莎貝爾（Isabelle Kutxi）接受了毛囊移植手術。她表示，自己很喜歡濃密、蓬鬆的眉毛，所以過去每天出門前都要花30分鐘畫眉毛。某天她在電視上看到美國有一種整形手術，能夠將毛囊移植到其他地方，不過由於費用高昂，因此她在做過許多研究以後，決定到波蘭動手術。手術費用為1500英鎊（約1803美元），過程只花了三小時。醫生從伊莎貝爾的後腦勺取出毛囊，再將其移植到眉毛較稀疏的區域。

伊莎貝爾表示，過程只有注射麻醉時會痛，手術完她照鏡子時開心得哭了。雖然手術後有兩周傷口都不能碰水，也不能觸碰眉毛，但伊莎貝爾還是滿心期待。伊莎貝爾說，剛開始毛囊上有一些又短又細的毛髮，不過兩個月後就脫落了。剛開始她覺得很擔心，害怕手術是不是失敗了。不過就像頭髮剪短後要生長需要時間，她的「新眉毛」也在四、五個月後開始長長。

現在伊莎貝爾的眉毛生長速度就和頭髮差不多，因此每個月都需要修剪，不過伊莎貝爾十分滿意手術的成果，直說以後拍照不用再感到彆扭了。

手術 英國

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