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英相強生將辭黨魁 誰是可能接班人？

中央社倫敦7日綜合外電報導
英國首相強生辭去保守黨黨魁職務，保守黨將於夏天舉行黨魁選舉。(美聯社)
英國首相強生辭去保守黨黨魁職務，保守黨將於夏天舉行黨魁選舉。(美聯社)

英國首相強生（Boris Johnson）今天辭去保守黨黨魁職務，保守黨將於夏天舉行黨魁選舉。英國廣播公司（BBC）報導，黨魁大戰已經開打。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）因為強生政府爆發的醜聞突然辭職。兩人幾乎同時將辭呈遞交強生，質疑強生領導政府的能力。

蘇納克在他的辭呈中強調，他和強生在經濟政策上有「根本」差異。賈維德則是在辭職演說中強調他在人生中曾克服過的困境。兩人都被視為可能接班人選。

前財政大臣蘇納克

直到去年，蘇納克都是接替強生的熱門人選。他因為在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間推出經濟紓困方案，而受到讚揚。方案內容包括保住就業措施，防止英國出現大規模失業潮，但相關支出可能高達4100億英鎊（約4915億8990萬美元）。

不過，蘇納克由於未提供英國家戶充分的生活成本支援、他的富人妻子具有非居籍（non-domiciled）納稅身分，以及他和強生一樣因違反防疫封鎖規定被罰款等原因，而受到批評。

前衛生大臣賈維德

和蘇納克一樣，賈維德5日宣布請辭讓唐寧街10號陣腳大亂。

賈維德是巴基斯坦後裔，曾是投資銀行家，2010年起擔任議員，曾任英國房屋、社區及地方政府大臣，後來任內政大臣、財政大臣，並於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間接任衛生大臣。

2019年，賈維德在接任前保守黨魁梅伊（Theresa May）的黨魁大戰中，一度晉級到最後4名人選，但宣布退選支持強生。

外交大臣特拉斯（Liz Truss）

特拉斯是保守黨草根勢力的寵兒。她在保守黨支持者網站「保守黨之家」（Conservative Home）對黨員所做的支持度調查當中，經常高居榜首。

46歲的特拉斯擁有細心培養的公眾形象。她有一個強大且盡職的團隊，當中有些人曾在唐寧街10號任職。他們一直在製作影像與相片，打造特拉斯的政治家形象。

去年有一張她坐在戰車裡的照片，令人憶起英國前首相暨首位女首相佘契爾（Margaret Thatcher）1986年一張類似照片中的著名形象。

在強生首相任內頭2年，特拉斯擔任國際貿易大臣，支持英國脫離歐洲聯盟（EU），並在2021年被任命為英國與歐盟談判的主談代表。

前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）

在2019年保守黨黨魁競爭中，韓特曾經敗給強生屈居第二。若他擔任英國首相，將在強生風波不斷的任期後，帶來較嚴肅和爭議較少的領導風格。

55歲的韓特過去2年擔任英國國會下議院衛生特別委員會（Health Select Committee）主席，發揮他曾經擔任衛生大臣的經驗。在他擔任強生閣員期間，形象也一直保持良好。

新任財政大臣查哈威（Nadhim Zahawi）

查哈威曾任主管疫苗部署的英國衛生部政務次長，任內英國成為全球最先推出COVID-19疫苗接種的國家，他的表現令人印象深刻。

查哈威5日晚間被任命接替蘇納克出任財政大臣，但不到48小時就呼籲強生辭去首相職務，還說席捲政府的危機只會變得更糟。

查哈威目前沒有表明請辭，但透露昨天晚間和內閣同僚一起去了首相辦公室，告訴強生「有尊嚴地離開」。

查哈威是伊拉克難民，幼時來到英國，這使得他與其他保守黨競爭對手背景大不同。他原本是英國知名民調機構「輿觀」（YouGov）的共同創辦人，2010年當選議員後進入國會。

國防大臣華勒斯（Ben Wallace）

52歲的華勒斯是近幾個月冒出來的可能人選。根據「保守黨之家」民調，他因為應對烏克蘭危機的表現，成為最受歡迎的保守黨政府閣員。

他的政治生涯起於1999年5月擔任蘇格蘭議會議員，之後於2005年首次當選英國國會議員。他自2019年起擔任國防大臣，在去年英軍撤離阿富汗，以及今年提供基輔當局武器支援的表現都贏得讚譽。

前國防大臣摩丹特（Penny Mordaunt）

摩丹特因為在上次保守黨黨魁競爭中支持韓特，而遭到強生拔官。她強烈支持英國脫歐，另曾因參加電視跳水實境節目而登上全國新聞版面。

摩丹特目前擔任英國國際貿易部次長。

國會外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）

圖根哈特的口才和認真態度使同僚留下深刻印象，尤其是當他談到阿富汗淪陷時。他曾在阿富汗服役。

他已經表達競爭黨魁意願，但他從未擔任過內閣官員，相對未經過考驗。

英國 阿富汗 疫情

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